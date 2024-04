Adnews NotCo e chef Diego Oka criam versão vegetal da Sopa de Tartaruga

A NotCo , foodtech global e principal referência de alimentos à base de plantas, associou-se ao renomado chef Diego Oka para recriar uma versão 100% à base de plantas das tradicionais sopas de tartaruga. O cozinheiro e uma equipe de especialistas culinários da empresa demonstram como preparar a receita sem prejudicar as tartarugas-verdes durante uma ação realizada no Peru, para cidadãos locais habituados a consumir o prato. O documentário do projeto foi lançado no dia 17 de abril, e você pode conferir na íntegra, abaixo.

Ao longo da última década, a população das tartarugas-verdes diminuiu significativamente, chegando a apenas 85 mil em todo o mundo, segundo a Sea Turtle Conservancy. Apesar das mudanças climáticas e da perda de habitat também desempenharem um papel importante nesse processo, o consumo contínuo da sopa é um agravante, e em diversas regiões, mantém os quelônios ameaçados de extinção. Embora vários governos considerem sua caça ilegal, a própria nação peruana e países como Equador e México tratam a refeição como uma iguaria cultural, e por isso não deixaram de consumi-la.

Diante desse contexto, o chef e sua equipe foram ao Peru para ensinar à população como preparar a NotTurtle Soup, uma versão do prato tradicional sem ingredientes de origem animal. Para isso, as habilidades de Giuseppe, a inteligência artificial proprietária da foodtech , foram utilizadas. Essa tecnologia analisa milhares de espécies de plantas a nível molecular para formar novas opções vegetais, sugerindo combinações saborosas, funcionais e sustentáveis.

“É uma plataforma de IA poderosa que pode ajudar a resolver problemas antigos da indústria e muito mais. Se Giuseppe conseguiu replicar a sopa de tartaruga-verde em apenas duas semanas, não estamos apenas fornecendo uma alternativa para uma espécie ameaçada, mas também é uma forma de fazer muito mais com a tecnologia. Vimos uma oportunidade de testar nossa IA e estamos mais do que satisfeitos com os resultados”, afirma Matias Muchnick, CEO da NotCo.

Situação das tartarugas no Brasil

Apesar dos esforços contínuos para proibir o consumo da carne de tartaruga em diversas regiões, o animal ainda é utilizado em receitas de sopa no Brasil, principalmente em Manaus (AM). Um estudo conduzido pela bióloga Willandia Chaves, pesquisadora no Departamento de Conservação de Peixes e Fauna Silvestre da Universidade Virginia Tech, revela que cerca de 1,7 milhão de criaturas são consumidas no período de um ano no local.

Outra pesquisa, desta vez da WCS Brasil, também aponta que 13% dos adolescentes manauaras afirmaram já terem consumido quelônios (tartarugas, jabutis e tracajás). Além disso, 35% dos entrevistados relataram que suas famílias também o fizeram.

“Muitas pessoas estão com medo da IA neste momento. Mas esta é uma forma incrível de mostrar que quando humanos e tecnologia se unem, podemos resolver qualquer problema. A tecnologia de IA da NotCo reduziu significativamente o tempo de pesquisa e desenvolvimento. Com esse tipo de velocidade e eficiência, as oportunidades são infinitas”, finaliza Diego Oka.

