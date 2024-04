Adnews Heinz lança ‘Barbiecue’ em parceria com a Mattel e faz apelo para criação do emoji de ketchup

Barbie foi o filme de maior arrecadação de 2023, tornando-se quase imediatamente um clássico da cultura pop. Aproveitando o sucesso do longa-metragem, a Mattel firmou uma parceria com a Kraft Heinz Co. para criar o molho ‘Barbiecue’, em uma referência ao clássico barbecue.⁣

O molho, de tom cor-de-rosa graças à adição de extrato de beterraba, está sendo oferecido no Reino Unido, em uma quantidade limitada de 5 mil unidades. Espera-se que o produto esteja disponível também na Espanha a partir do próximo dia 25.⁣

A empresa afirmou que aumentará a produção até 105 mil tubos para o Reino Unido e 12 mil para a Espanha. A marca ainda pretende levar a distribuição a outros mercados.⁣ Heinz publicou um post em agosto do ano passado com uma imagem do ‘Barbiecue’, perguntando aos seus seguidores se deveria fazer desse sonho uma realidade. Na ocasião, havia também uma imagem de um suposto ‘Kenchup’, versão cor-de-rosa do ketchup.⁣

*Heinz just entered the chat* Should we make this dream team a reality? @barbie #barbie pic.twitter.com/ptv7YuE6k9 — Heinz (@HeinzUK) August 1, 2023

No verso do tubo do ‘Barbiecue’, consta que o molho é uma maionese vegana com molho barbecue. O perfil do rosto da boneca também está no rótulo do produto.⁣ O preço de varejo é de £ 3,39 (equivalente a cerca de R$ 21,70) para um frasco de 415 ml.⁣

No terceiro trimestre de 2023, após o lançamento do filme, as vendas da Mattel cresceram cerca de 9,3%. Produtos ligados à Barbie foram lançados por todo o mundo, abrangendo de itens de vestuário a calçados.⁣ Segundo Andre Fernandes, vice-presidente de Crescimento da Kraft Heinz para Europa e Mercados Desenvolvidos do Pacífico, não se descarta a futura produção de um ‘Kenchup’.⁣

Heinz reforça pedido por emoji de ketchup com mini OOH nos EUA

Além do Barbiecue, Heinz , marca de ketchup número um do mundo, está fazendo um movimento audacioso para chamar a atenção da Unicode, organização responsável pela criação de emojis. Em uma tentativa de pressionar a empresa a incluir o tão esperado emoji de ketchup em seus próximos lançamentos, a Heinz implantou mini outdoors próximo da sede da empresa responsável pela criação dos emojis em Los Angeles, nos Estados Unidos. A ação foi criada e produzida pela LePub Brasil, parceira do The Kitchen, a in house da marca.

Apesar dos esforços contínuos dos fãs de ketchup ao redor do mundo, o emoji do amado produto ainda não foi incluído pela empresa responsável pelo desenvolvimento de emojis para iOS e Android. Conhecida pela dedicação em resolver os desejos dos consumidores, a Heinz está agindo em resposta aos anos de clamor dos apaixonados pelo seu ketchup.

Os mini outdoor exibem a icônica garrafa de ketchup Heinz, acompanhada de mensagens persuasivas, com o intuito de capturar a atenção da Unicode e destacar a importância da inclusão deste símbolo amado pelos fãs do condimento. Frases em inglês como ‘Unicode, se você não fez, eu fiz!’ e ‘Viram? Tem que ser Heinz’ com a hashtag ‘CadêMeuEmojiDeKetchup’ fazem parte da ação para atrair a atenção da organização.

A iniciativa faz parte da estratégia da marca de reforçar que, se é ketchup, tem que ser Heinz, mesmo que seja um emoji de ketchup. Para a agência de publicidade responsável pelo projeto, é onde as marcas encontram a cultura, identificando os comportamentos dos consumidores e transformando-os em ideias criativas.

Para amenizar a frustração anual, a Heinz lançou na semana passada o primeiro emoji de ketchup da vida real: uma miniatura colecionável e limitada do icônico frasco de Heinz com ketchup dentro, embora não seja destinada ao consumo. A taxa de engajamento total da campanha foi de 5.50%.

Buscando amplificar essa mensagem e mobilizar os fãs, a Heinz uniu forças com o cantor de trap Luccas Carlos além de um seleto grupo de influenciadores nas redes sociais. Esses parceiros estratégicos estão engajando suas audiências, marcando a Unicode e expressando o desejo coletivo por um emoji de ketchup, reforçando o apelo.

