CloseUp celebra Dia do Beijo com IA em campanha pioneira no Brasil

Em comemoração ao Dia do Beijo, celebrado no último dia 13, a CloseUp , marca de cuidados bucais da Unilever, promoveu o lançamento de uma campanha estrelada por Deborah Secco , que conta com mais de 34 milhões de seguidores em suas redes sociais. A campanha foi idealizada pela MullenLowe, unidade de negócio especializada da Mediabrands . Os pretendentes tinham um número disponível para enviarem cantadas à atriz e concorrer ao beijo de Deborah.

Ao entrarem em contato, os interessados iniciavam a conversa com a “persona” da atriz, desenvolvida através da inteligência artificial da Meta , que também adotou mensagens de voz da estrela. Em paralelo, Deborah apareceu em um perfil no Tinder, onde os usuários que curtiam eram redirecionados ao mesmo chat .

A cantada da fã Renata foi escolhida por Deborah, e então, a xavequeira teve a oportunidade de ter um encontro com sua crush famosa no Rio de Janeiro (RJ). Deborah se preparou para o encontro utilizando os produtos da CloseUp para reafirmar a conexão com o hálito fresco que a marca proporciona, além de reforçar mensagens de autoestima neste momento tão importante para qualquer pessoa: o beijo de seu maior crush .

“Promover o encontro de uma fã com a celebridade foi muito especial. A ação toda foi pensada de forma muito engajadora e divertida. Foi uma forma muito inédita de inserir a marca em um momento super importante e que exige muita confiança: o beijo”, explica Vitória Cordeiro, gerente de Marketing de Oral Care da Unilever Brasil.

Seguido do mote “chama no close “, a campanha teve início em 04 de abril, com uma publicação de Deborah na plataforma X (antigo Twitter), afirmando a vontade de dar um beijo diferente. O post teve mais de 4 milhões de visualizações e gerou repercussão espontânea em dezenas de veículos, inclusive na TV aberta. Após algumas horas, CloseUp entrou na conversa demonstrando interesse em promover o encontro entre um fã e a atriz.

Com presença em outros meios digitais, um número de WhatsApp foi divulgado para viabilizar a troca de mensagens entre Deborah Secco e os seus pretendentes, e quem enviasse a melhor cantada, ganharia a possibilidade de comemorar o Dia do Beijo com ela. Segundo dados da Meta, 94% das pessoas que clicaram no link do bot realizaram todas as etapas de inscrição, e ao final, enviaram uma cantada diferente na esperança de ganharem o date . A alta de taxa de retenção, número atípico em campanhas, consolidou o bot como um case de sucesso.

No Spotify, comerciais reforçando a conexão da marca com o beijo também estão sendo veiculados durante o mês, junto a uma playlist romântica que está disponível para todos os usuários. Por fim, o squad de influenciadores de Closeup sustentou a conversa da campanha em suas redes sociais, com conteúdos sobre o Dia do Beijo e reforçando a brincadeira: quais famosos são os seus maiores crushes ?

“Com todas essas ações no cenário digital, a campanha tem o intuito de reforçar a conexão entre CloseUp e beijo. O “chama no close “, expressão muito utilizada entre jovens, por si só já demonstra a mensagem da marca de aproximar as pessoas”, afirma Fabio Nunes, diretor de Criação da MullenLowe/Mediabrands.

