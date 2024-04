Adnews Adnews Pod Tips: A sutil arte de ligar o f* com Mark Manson

Como prometido, estamos de volta para mais um Adnews Pod Tips . A recomendação de hoje vai para quem deseja viver uma vida mais leve, sem se estressar com as situações do cotidiano. Se interessou? Então já pegue seus fones de ouvido, acesse sua plataforma de podcast favorita e se ligue na dica de hoje.

Com 20 milhoes de livros vendidos, Mark Manson, conhecido pelo seu trabalho ‘A Sutil Arte de Ligar o F*oda-se’, apresenta o podcast, que leva o mesmo nome do livro, para explorar perguntas desconfortáveis que podem mudar a vida daqueles que forem corajosos o bastante para se questionarem sobre.

O autor best-seller mostra uma nova ótica sobre temas como relacionamento, carreira, saúde, riqueza e felicidade, abordando todos com seu humor um tanto sujo e estilo irreverente.

Você já se questionou se existe uma forma de realizar um trabalho significativo sem que isso exigisse grandes quantidades de energia ou sacrifícios? Para a recomendação de hoje, a equipe do Adnews escolheu o episódio “Productivity Expert Explains: How to Accomplish Far More While Working Less (ft. Cal Newport)”, que conta com a presença do especialista em produtividade Cal Newport para explicar como uma pessoa pode realizar muito mais enquanto trabalha menos.

Neste episódio, Manson também debate com Newport acerca dos perigos sutis do trabalho remoto/digital e a chave para evitar a sobrecarga e o esgotamento, enquanto ainda é possível trabalhar com o que você ama.

Confira o episódio abaixo:

Curtiu a dica de hoje? Fique ligado, pois logo mais estaremos de volta com mais um Adnews Pod Tips.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Adnews Pod Tips: A sutil arte de ligar o f* com Mark Manson appeared first on ADNEWS .