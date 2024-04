Adnews Snickers usa IA em nova campanha e reforça o conceito ‘Você não é você quando está com fome’

O Snickers lança campanha ‘Missprompting’ e utiliza pela primeira vez a inteligência artificial no Brasil reforçando, de forma divertida e inovadora, o conceito global da marca: você não é você quando está com fome. A campanha ‘Você confunde a inteligência artificial quando está com fome’ apresenta imagens geradas pela inteligência artificial, após receber comandos (prompts) com erros de digitação de um usuário “confuso de fome”. O resultado? Imagens divertidas e surreais.

“Com sua essência inovadora, Snickers tem constantemente buscado maneiras de levar seu conceito global a novos patamares. Pensando nisso, com a crescente integração de plataformas de inteligência artificial no Brasil e no mundo, trouxemos essa nova campanha. O Brasil é o 4º país que mais usa IA e levamos isso em consideração no desenvolvimento da ideia, trazendo a nossa marca para um contexto que segue em crescente ascensão”, destaca Denise Door, CMO da Mars Wrigley no Brasil.

O prompt, ou comando, é uma instrução textual que o usuário fornece para a inteligência artificial gerar uma ação. Na campanha, Snickers mostra como um usuário confuso comete erros de digitação, entre os mais comuns o uso de palavras parônimas (pares de palavras que têm escrita e grafia quase iguais, porém significados diferentes), gerando imagens bem-humoradas. Entre elas, estão “um homem comendo ‘sneakers’ na rua” (em referência ao próprio nome da marca); “Uma torta de maçã com ‘janela’” (troca da letra “J” pelo “C” de canela); “Um skatista fazendo uma manobra no alto da ‘tampa’” (erro de digitação de “tampa” por “rampa”); e “Um ‘prato’ e seus filhotes na lagoa” (em alusão a palavra ‘pato’).

Um novo capítulo sobre a real sensação de ficar confuso quando se está com fome é o principal destaque da campanha.

“As marcas focam na ferramenta da inteligência artificial, entretanto, ninguém havia explorado ainda a interação do usuário com a tecnologia. E esse olhar criativo, engraçado e inusitado é uma marca registrada de Snickers ”, avalia Gustavo Varandas, gerente de Marketing de Snickers .

Explorar novos formatos de criação e engajar com os consumidores foram alguns dos desafios estratégicos da marca e da T&P powered by Mirum.

“Snickers fala sobre os efeitos da fome no comportamento das pessoas. E este momento de amplo debate sobre o uso de inteligência artificial generativa é a oportunidade perfeita para mostrar como seus prompts também podem ser afetados. Com o bom humor de sempre que permeia a comunicação da marca, é claro”, conta Filipe Matiazi, diretor de criação da T&P.

No Brasil, além das campanhas criativas, a marca Snickers busca sempre inovar e trazer novidades exclusivas para o público brasileiro. Além do portfólio fixo, Tradicional, Dark e Pé de Moleque, a marca lançou recentemente um novo sabor para aguçar o paladar dos consumidores: ‘Snickers Morango’, uma edição limitada que conquistou os amantes de chocolates. Junto com esse lançamento, a marca relançou também outras duas edições especiais de sucesso no mercado nacional, as versões ‘Mousse de Limão’ e ‘Mousse de Maracujá’.

FICHA TÉCNICA

CLIENTE: MARS

PRODUTO: SNICKERS

TÍTULO DA CAMPANHA: SNICKERS MISSPROMPTING

AGÊNCIA: T&P POWERED BY MIRUM

DATA DE LANÇAMENTO: 10 DE ABRIL

CHIEF EXECUTIVE OFFICER: Robson Ortiz

DIRETOR DE CRIAÇÃO: Filipe Matiazi

COORDENADOR DE CRIAÇÃO: Victor Keiti

TIME CRIATIVO: Filipe Matiazi, Victor Keiti, Thiago Gabardo, Daniel Mota e Ana Montagnoli

GERENTE DE PRODUÇÃO: Paulo Setti

TIME MOTION GRAPHICS: Bruno Reynaldo e Felipe Zenella

TIME DE CONTEÚDO: Vanessa Vieira, Daniela Maccio, Rafaela Oliveira e Ana João

TIME DE SOCIAL INTELLIGENCE: Amanda Lopes, Larissa Scremin, Juliana Luccas e Natanael Rosa

TIME DE ESTRATÉGIA: Daniel Kiesel e Heloisa Guerniere

DIRETORA DE ATENDIMENTO: Patricia Rogoski

GERENTE DE ATENDIMENTO: Maryane Colombo

EXECUTIVA DE CONTA: Juliana Teixeira

TIME DA ESSENCE: Danilo Tenório, Esdras Lopes, Letícia Aledi

CLIENTE APROVADOR: Denise Door, Gustavo Varandas, Andrea Davila e Sergio Peniche

PRODUTORA IMAGEM: Hogarth

PRODUTORA DE FILME: Magic Films

PRODUTORA DE ÁUDIO: Canja

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Snickers usa IA em nova campanha e reforça o conceito ‘Você não é você quando está com fome’ appeared first on ADNEWS .