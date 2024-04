Adnews Fun Brands e Neymar Jr. anunciam parceria para lançamento de coquetéis inovadores

Parceria promete levar sabores brasileiros para os coquetéis e mocktails sem álcool.

Neymar Jr. se une a Fun Brands , empresa de bebidas sediada em Miami, para anunciar um novo empreendimento inovador de coquetéis a base de vinho e mocktails sem álcool que serão lançados no Brasil ainda este ano.

“Esta é uma grande oportunidade para me conectar de maneira diferente com as pessoas que me acompanham, criando outras possibilidades de estarmos juntos para além do futebol, que é minha vida”, destaca Neymar Jr. “Quero compartilhar os sabores brasileiros que mais amo com meus fãs daqui e do mundo, de uma forma diferente, irreverente. E a ideia de também trazermos drinks sem álcool me atraiu muito ao projeto”.

Para a Fun Brands, o momento tem um sabor especial. Trata-se de uma oportunidade única de apresentar ao mercado uma linha inovadora de coquetéis de baixo teor alcoólico e mocktails sem álcool por meio de uma marca do Brasil que tem alcance global. A iniciativa trará a identidade do Neymar Jr. para bebidas sintonizadas com seu estilo e suas preferências, combinando-as ao perfil de produto da Fun Brands que desenvolve bebidas de baixo teor de açúcar e baixas calorias com ingredientes totalmente naturais.

“A parceria com Neymar Jr. terá início no Brasil e foca em sabores próprios do país, que são incríveis. Posteriormente, ganhará o mundo em colaboração com uma grande empresa do segmento e nosso parceiro global de mídia”, diz o fundador e CEO da Fun Brands, Joe Peleg.

A nova marca de coquetéis e mocktails será lançada com variações de baixo teor alcoólico e opções sem álcool para mercados globais estratégicos. Para ficar por dentro desse lançamento do Neymar Jr., acesse o site oficial da fun brands.

Sobre a NR Sports

A NR Sports é uma empresa especializada em gestão de imagem, atuando exclusivamente na carreira dos atletas Neymar Jr. e do medalhista de ouro olímpico do Brasil, Thiago Braz. Com sede em São Paulo, a empresa foi fundada em 2006 pelos pais de Neymar Jr.

Sobre a Fun Brands

Fun Brands é um grupo empresarial americano do segmento de bebidas que atua no desenvolvimento e comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas da marca Neymar. A organização, que reúne executivos e investidores dessa indústria e do mercado de mídia, é especializada em inovação, design e embalagens para bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Fun Brands tem como parceiro global de mídia a Icon International, Inc., que irá colaborar na promoção e marketing com os parceiros de mídia de Neymar.

