Filme clássico dos Beatles será relançado após 54 anos no Disney

‘Let It Be’, previsto para chegar ao streaming no dia 8 de maio, recebe remasterização.

O Disney + anuncia que ‘Let It Be’, filme original de 1970 do diretor Michael Lindsay-Hogg sobre os Beatles , será lançado exclusivamente no Disney+ em 8 de maio de 2024. Será a primeira vez que o filme estará disponível em mais de 50 anos.

Lançado pela primeira vez em maio de 1970, em meio ao turbilhão de emoções causadas pela separação dos Beatles, ‘Let It Be’ agora ocupa seu devido lugar na história da banda. Antes visto através de um olhar mais escuro, o filme agora é trazido à luz por meio de sua restauração e no contexto das revelações trazidas pela série documental de Peter Jackson vencedora do Emmy, ‘The Beatles: Get Back’. Lançada no Disney+ em 2021, a série documental mostra o afeto e a amizade do icônico quarteto, capturando um momento crucial da história da música.

‘Let It Be’ possui registros não apresentados na docussérie Get Back, trazendo os espectadores para o estúdio e ao telhado da Apple Corps em Londres em janeiro de 1969, com os Beatles, acompanhados de Billy Preston, compondo e gravando o álbum vencedor do GRAMMY, Let It Be, com sua canção-título vencedora do Oscar e a última apresentação ao vivo deles como um grupo. Com o lançamento de ‘The Beatles: Get Back’, o clamor dos fãs pelo filme original Let It Be atingiu um nível febril. Com o total apoio de Lindsay-Hogg, a Apple Corps pediu para a Park Road Post Production de Peter Jackson realizar uma restauração meticulosa do filme a partir do negativo original de 16mm, o que incluía a remasterização cuidadosa do som usando a mesma tecnologia de mixagem MAL utilizada na série documental Get Back.

Michael Lindsay-Hogg diz: “‘Let It Be’ estava pronto para ser lançado em outubro/novembro de 1969, mas só foi em abril de 1970. Um mês antes de seu lançamento, os Beatles se separaram oficialmente. E então as pessoas foram ver ‘Let It Be’ com tristeza em seus corações, pensando: ‘Nunca mais verei os Beatles juntos. Nunca mais terei essa alegria’, e isso escureceu muito a percepção do filme. Mas, na verdade, com que frequência você vê artistas dessa estatura trabalhando juntos para transformar o que ouvem em suas cabeças em músicas? E então você chega ao telhado e vê o entusiasmo, a camaradagem e a alegria deles em tocar juntos novamente como um grupo, como sabemos agora, que era a última vez, e vemos isso com total compreensão de quem eles foram e ainda são e pungentes. Fiquei impressionado com o que Peter foi capaz de fazer com ‘Get Back’, usando todas as filmagens que fiz 50 anos antes”.

Peter Jackson disse estar absolutamente emocionado que ‘Let it Be’, de Michael Lindsay-Hogg, foi restaurado e relançado após ter ficado indisponível por décadas.

“Eu tive muita sorte de ter acesso às cenas deletadas para fazer Get Back, e sempre achei que precisávamos de ‘Let It Be’ para completar a história de Get Back. Em três partes, nós mostramos Michael e os Beatles filmando um documentário inovador e Let It Be, filme lançado em 1970, é esse documentário. Agora penso em tudo isso como uma história épica, finalmente concluída após cinco décadas. Os dois projetos apoiam e melhoram um ao outro: ‘Let It Be’ é o clímax de Get Back, enquanto Get Back oferece um contexto vital que faltava para ‘Let It Be’. Michael Lindsay-Hogg foi infalivelmente prestativo e gentil enquanto eu fazia Get Back, e é justo que seu filme original tenha a última palavra… com um visual e um som muito melhores do que em 1970”, comentou o cineasta.

‘Let It Be’, dirigido por Michael Lindsay-Hogg, é estrelado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, com a participação especial de Billy Preston. O filme foi produzido por Neil Aspinall com os Beatles atuando como produtores executivos. A direção de fotografia foi de Anthony B Richmond.

Let It Be estreia exclusivamente no Disney+ em 8 de maio de 2024.

