Carmed BK impulsionou o aumento de 27% nas vendas do Burger King

Uma collab que parecia mentira, mas trouxe resultados de verdade. Esta pode ser uma das melhores definições da campanha realizada por Burger King em parceria com a Carmed , a qual desenvolveu um hidratante labial exclusivo para a marca, com aroma de “grelhado no fogo” e que ainda dava a sensação de calor na boca ao ser utilizado.

O produto foi disponibilizado gratuitamente ao comprar alguns combos específicos do BK na semana do dia 1º de abril, enquanto durassem os estoques, em 37 restaurantes participantes espalhados pelo Brasil.

A marca foi tão ousada que a combinação criou um movimento de hype entre os consumidores, gerando filas em restaurantes participantes. No dia 02/04, a VP e o CEO da Cimed Karla Felmanas e João Adibe, respectivamente, estiveram no restaurante Burger King, localizado na Avenida Rebouças, 2184, atendendo pedidos no balcão para promover a ação.

Em apenas três dias, foram vendidos mais de 24 mil sanduíches da linha especial relacionados ao brinde do hidratante labial. As lojas participantes obtiveram crescimento de 27% nas vendas, com aumento 12,6% no tráfego de clientes e aumento de 372% nos pedidos dos sanduíches da linha especial, demonstrando o grande sucesso da ação.

Depois de praticamente esgotar o estoque do produto, apenas duas lojas de Salvador tinham o Carmed BK.

“O resultado impressionante desta collab mostra a força do marketing de escassez, que gerou grande comoção e movimentação dos fãs das marcas a irem em busca dos produtos. É um orgulho para nós ter participado dessa collab de sucesso que foi pensado como mais uma das nossas invenções ousadas em diversos segmentos, mostrando que uma marca de alimentação pode ser versátil e gerar conversas de forma disruptiva. Com isso, ainda geramos um número expressivo de vendas e mais pessoas nas lojas, o que é excelente para ambas as marcas, pois mostra também a força de Carmed nesta parceria”, explica a diretora de Marketing do Burger King, Mayra Dietzold.

