Hellmann’s distribui prêmios para os fãs de basquete em nova campanha,’Hora H da NBA’

A Hellmann’s aproveita a proximidade dos playoffs da NBA para lançar uma nova campanha fruto de sua parceria com a liga.

A marca acaba de anunciar a edição limitada das novas embalagens squeeze com os times da liga, além da promoção ‘Hellmann’s Hora H da NBA’. Para além de trazer novidades em produtos, como o lançamento da ‘Hellmann’s Alho’ e a chegada de times como o Miami Heat e o atual campeão Denver Nuggets, a marca também traz prêmios exclusivos.

Na compra de qualquer squeeze Hellmann’s, torcedores poderão trocar pontos por prêmios colecionáveis como bowls, bandeja e pratos dos principais times da liga, concorrer a um PlayStation 5 por dia e R$ 500 mil ao final da promoção, que encerra em 15 de junho.

“A parceria de Hellmann’s com a NBA tem sido muito bem recebida pelos fãs e, não à toa, vamos repetir a dose de sucesso de mais uma promoção que, em 2023 beneficiou não só os fãs da liga, mas também os fãs da marca. Dessa vez, a Promoção Hellmann’s Hora H da NBA chega com cara nova e com prêmios ainda melhores, tanto em relação aos itens colecionáveis, quanto aos que serão sorteados. A parceria é mais uma oportunidade para continuarmos nos aproximando dos torcedores e fãs do esporte, fortalecer a conexão do consumidor com Hellmann’s e posicionar a marca como um importante e irresistível aliado para as Horas H da NBA”, declara Carolina Riotto, diretora de Marketing da categoria de Alimentos da Unilever no Brasil.