Adnews Greenpeace lança MOD de simulador de voo para conscientizar sobre a devastação na Amazônia

Com imagens de satélite da Planet Labs, Simulador oferece atualizações reais sobre desmatamento e garimpo ilegal na Amazônia.

Um estudo recente feito pelo Greenpeace Brasil, uma das maiores organizações ambientais do mundo, mostra que o garimpo ilegal devastou uma área de 1.409,3 hectares em 2023 nas terras indígenas Yanomami, Kayapó e Munduruku, o equivalente ao desmate de quatro campos de futebol por dia. O levantamento mostra que, juntos, os três territórios concentram mais de 26,4 mil hectares da atividade ilegal.

Para dar foco a essa importante realidade, a instituição lançou o “Flying Guardians” (Guardiões Voadores), um MOD (modificação independente) que edita um simulador de voo hiper-realista, que também é um dos dez jogos mais jogados no mundo. Usando imagens de satélite da Planet Labs PBC, empresa líder mundial nesse segmento, a modificação permite aos jogadores observarem incidentes reais de mineração ilegal e desmatamento na Amazônia, especificamente nas terras Munduruku e Yanomami. Essas imagens de satélite atualizadas da floresta tropical e informações contextuais sobre essas terras são apenas algumas das novas funções adicionadas ao simulador, visando a conscientização ambiental.

Confira o vídeo de apresentação do simulador abaixo:



A ferramenta de ciberativismo substitui os mapas originais do jogo por dados atualizados de satélite fornecidos pela Planet. Quando os usuários sobrevoarem áreas protegidas da Amazônia, serão mostradas imagens atualizadas ao longo do ano, permitindo que sejam identificados possíveis locais de incidentes e suas coordenadas exatas.

“Com velocidade, tecnologia e adaptabilidade em sua essência, essa iniciativa preenche a lacuna entre o desejo da nova geração de fazer a diferença, o mundo dos games e a tecnologia dos satélites”, diz Ricardo Guerra, Diretor da Planet na América Latina. “Atendendo às necessidades urgentes do meio ambiente, estamos orgulhosos de ver a Planet liderando projetos inovadores e apoiando o Greenpeace. Esta iniciativa que estreia no Brasil possui imenso potencial para expansão global. As terras indígenas Munduruku e Yanomami têm sido vítimas do garimpo ilegal, resultando em mortes de indígenas, devastação do meio ambiente, proliferação de doenças como a malária e contaminação dos rios por mercúrio”, descreve Jorge Dantas, porta-voz da frente de Povos Indígenas do Greenpeace Brasil. “A tecnologia usada na atualização constante dos mapas mostra a cada jogador a destruição causada pelo garimpo ilegal na Amazônia. Para ajudar a frear essa devastação, todos podem contribuir assinando nossa petição Amazônia Livre de Garimpo, ajudando as autoridades brasileiras na completa retirada de invasores das terras indígenas”, completa.

As customizações no simulador de voo incluem opções de aeronaves do Greenpeace, comumente utilizadas em ações de proteção ambiental. Há ainda quatro torres de comando para informar coordenadas geográficas sobre as terras indígenas Munduruku e Yanomami, e comandos para assinar o abaixo-assinado Amazônia Livre de Garimpo , tudo sem sair do jogo. O Flying Guardians é uma iniciativa do Greenpeace Brasil, criada e desenvolvida em conjunto com a agência de propaganda AlmapBBDO.

“O que mais me encanta nessa ideia é que, ao mesmo tempo em que se melhora a experiência do jogador com os mapas atualizados da Planet, ela também serve para a conscientização dessa causa tão fundamental para o planeta e que precisa do apoio e ação de todos. É um game virtual capaz de causar enorme impacto no mundo real”, comenta Marco Giannelli, CCO da AlmapBBDO.

A dinâmica do jogo também conta com quatro canais de rádio que transmitem conteúdos informativos. A primeira estação explica as atividades e o papel do Greenpeace Brasil, fazendo um chamado para a missão de defensor da Amazônia. A segunda explica o papel da Planet Labs e sua atuação no mundo; a terceira é uma transmissão amadora, com um membro do grupo ativista como interlocutor e um enredo fictício em terras Munduruku e Yanomami. A quarta transmissão é protagonizada por um guia do Greenpeace Brasil e funciona como apoio ao oferecer informações sobre os comandos e as novas ferramentas do jogo.

Os jogadores ainda podem publicar imagens desses alertas em suas redes sociais, usar as hashtags #FlyingGuardians e #AmazoniaLivreDeGarimpo, além de marcar o @GreenpeaceBrasil.

Acesse aqui para baixar o jogo e conhecer a iniciativa

Sobre o Greenpeace Brasil

O Greenpeace Brasil é uma organização ativista ambiental sem fins lucrativos, que atua desde 1992 na defesa do meio ambiente. Ao lado de todas as pessoas que buscam um mundo mais verde, justo e pacífico, a organização atua há mais de 30 anos pela defesa do meio ambiente denunciando e confrontando governos, empresas e projetos que incentivam a destruição das florestas.

