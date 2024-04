Adnews Filme sobre Silvio Santos, estrelado por Rodrigo Faro, ganha primeiro trailer

No primeiro trailer oficial do longa ‘SILVIO’, o maior apresentador do Brasil relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados para o público antes. Baseado em fatos reais e utilizando o sequestro sofrido por Silvio Santos como fio condutor, o longa chega aos cinemas em 5 de setembro.

Após um hiato de 15 anos como ator, Rodrigo Faro retornou aos sets de filmagens apenas para interpretar Silvio Santos. O ator recebeu a bênção do próprio Silvio, que, em 2018, durante programa ao vivo, disse que sempre havia sonhado em ter um filme seu para mostrar para seus netos. Animado com o projeto, Faro revelou ainda que encara este filme como o maior desafio da sua carreira até hoje.

Com direção de Marcelo Antunez (“O Palestrante”, “Polícia Federal: A Lei é Para Todos”) e com roteiro de Anderson Almeida (“Spectros”, “No Mundo da Luna”) e tratamento estrutural de roteiro de Newton Cannito (“9mm: São Paulo”, “Magal e os Formigas”), o filme convida o público para um mergulho na intimidade do empresário a partir de um dos momentos mais desafiadores da sua vida: quando após receber sua filha, Patrícia Abravanel, sã e salva de um sequestro, que durou sete dias, passa ele próprio a ser refém em sua casa, em São Paulo.

“Além de contar a trajetória do Silvio, apresentador e empresário, o filme também fala sobre a relação de pais e filhos, é muito bonito e instigante. É um filme comovente, forte e sincero. Vale a pena assistir no telão do cinema”, revela o ator Johnnas Oliva, que dá vida ao sequestrador Fernando Dutra Pinto.

‘SILVIO’ traz ainda outros grandes nomes no elenco, como Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo, Adriana Lodoño, Ana Paula Lopez, Marjorie Gerardi, Duda Mamberti e Paulo Gorgulho.

Sinopse

Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

Ficha técnica

Duração: 1h52 minutos

Direção: Marcelo Antunez

Produtores: Roberto d’Avila, Marco Audrá, Fabio Golombek, Ricardo Scalamandré

Produção Executiva: Suraia Lenktaitis

Roteiro: Anderson Almeida

Tratamento estrutural de roteiro: Newton Cannito

Colaboração de roteiro: Ana Luiza Savassi, Cadu Machado, Juliana Koch, Ricardo Inhan

Direção de Fotografia: Uli Burtin, ABC

Direção de Arte: Antônio de Freitas

Direção de Produção de Elenco: Cássia Guindo

Montagem: Renato Lima

Figurino: Francine Marson

Chefe de Caracterização: Mari Figueiredo

Maquiagem: Fabi Akamine

Som direto: Marcelo Raposo

Design de Som: Luiz Adelmo, ABC

Trilha Sonora: Xuxa Levy

Produção: Maristela Filmes, Moonshot Pictures, FJ Productions, Dis Group.

Coprodução: Paramount Pictures

Distribuição: Imagem Filmes

Apoiado pelo Programa de Atração de Filmagens à Cidade e ao Estado de São Paulo

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (PROAC)

Apoio: Quanta, Monstercam

Apoio: Spcine, Cidade de São Paulo (turismo), Proac – CultSP , Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas SP — Gov, BRDE, Ancine, Ministério da Cultura.

Patrocínio: Sabesp, Raízen, EMS, Liquigás

Elenco: Rodrigo Faro, Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Marjorie Gerardi, Eduardo Reyes, Bruna Aiiso, Duda Mamberti, Lara Córdula, Adriana Londoño, Polliana Aleixo. Ator convidado: Paulo Gorgulho.

