Exposição sobre Tutankamon, com tecnologia imersiva da Panasonic, alcança 40 mil visitantes

Com tecnologia de ponta, uma narrativa envolvente e cenários deslumbrantes, a exposição “Tutankamon, uma experiência imersiva”, a maior experiência digital e imersiva do país, alcançou a impressionante marca de mais de 40 mil visitantes desde sua estreia em 19 de janeiro, destacando-se como um sucesso incontestável e cativando os mais diversos públicos.

O sucesso da exposição é atribuído não apenas à sua temática, mas também ao uso inovador do metaverso e das tecnologias imersivas, que proporcionam uma experiência única aos visitantes. A forma interativa como o visitante se relaciona com a mostra possibilita que a experiência seja muito ativa na memória dos visitantes. Essa interação é ainda mais marcante por ser a primeira vez que as pessoas podem vivenciar de forma prática e coletiva um ambiente de metaverso no Brasil.

A exposição conduz o visitante por um mergulho no passado, que só é possível pelas tecnologias empregadas na montagem da exposição. Em uma sala imersiva, o visitante é transportado para o antigo Egito com projeções em 360° com qualidade 4K.

A exposição “Tutankamon, uma experiência imersiva” conta com a parceria estratégica da Panasonic , líder de mercado em tecnologia de projeção avançada. A Panasonic leva para a exposição projetores de última geração, com resolução 4K e alto brilho, que garantem imagens nítidas, ricas em cores e detalhes, revitalizando a história diante dos nossos olhos.

“A robustez dos projetores Panasonic assegura uma operação sem falhas, destacando-se pela qualidade, suporte e confiabilidade. A estabilidade do equipamento em operações prolongadas e em grandes eventos reforça o compromisso da marca com a inovação e excelência em projeções diversificadas e em grandes espaços”, comenta Rodrigo Costa, gerente de Vendas da Panasonic na América Latina.

O CEO da Apple Produções e um dos realizadores da exposição, Gijo Pinheiro, comenta que a parceria estratégica entre a Apple Produções e a Panasonic marca uma viagem pelos mistérios do Egito Antigo. Segundo ele, os avançados projetores 4K da Panasonic fazem a exposição atingirem outro patamar de excelência visual.

“Essa colaboração não apenas reafirma o nosso compromisso contínuo com a inovação, mas também promete oferecer aos espectadores uma jornada memorável”, disse o CEO.

Em uma outra sala, é possível descobrir a sua alma egípcia com ajuda da tecnologia artificial. As imersões não param por aí. Usando óculos de realidade virtual moderníssimo, o visitante faz uma viagem ao submundo. Aqui, a experiência se torna uma jornada visceral e sensorial. O filme de realidade virtual permite que os visitantes se imaginem na pele da alma de Tutankamon, atravessando o submundo em uma odisseia de desafios e julgamentos. É uma viagem imersiva que ilustra as crenças e rituais associados à vida após a morte egípcia.

Para fechar com chave de ouro, um espaço revolucionário altamente tecnológico foi criado para te levar pelo Vale dos Reis. Aqui a exposição redefine os limites da tecnologia de realidade virtual, oferecendo aos participantes acesso a um metaverso de altíssima tecnologia.

Ao todo o visitante passará por sete salas diferentes que além de muita tecnologia e inovação, irão mexer com muitos sentidos. A exposição realmente conduz o visitante por um mergulho no passado.

Segundo os organizadores, além de proporcionar entretenimento aos mais diversos públicos, a exposição também é um importante ponto de contato de conhecimento sobre a história do faraó que dá o nome à exposição.

“Em todo mundo, a união de tecnologia e educação tem sido extremamente importante na formatação de um novo modal de disseminação de conhecimento. É um caminho sem volta e acreditamos ser a forma mais eficaz”, comenta Moa Bourguignon, produtor executivo da exposição.

Além do impacto positivo no público, a exposição também se destaca pelos números de emprego gerados. Atualmente, a equipe da exposição é composta por aproximadamente 50 funcionários ocupando as mais diversas frentes, cujo empenho tem sido essencial para garantir o funcionamento do evento e proporcionar uma experiência leve e divertida aos visitantes.

“‘Tutankamon, uma experiência imersiva’ representa um marco significativo para nós, e estamos emocionados em ver a resposta do público. Essa conquista não seria possível sem a incrível dedicação de nossa equipe e o apoio contínuo de nossos parceiros e patrocinadores. Estamos ansiosos para continuar elevando o padrão e oferecendo experiências excepcionais em futuras edições”, disse Hugo Teixeira, diretor da exposição, e CEO da Bem Comunicação.

O shopping escolhido para receber a exposição se destaca pela diversidade do público que frequenta o local. Localizado na Avenida Paulista, que é o coração da maior cidade do país, o Shopping Cidade São Paulo, já se tornou ponto de encontro da pluralidade do público que transita pela região, como estudantes, executivos, famílias e turistas, transformando o local em um ambiente diverso e que gera conexão entre as pessoas. Com arquitetura inovadora e arrojada, o empreendimento atrai ativações das mais variadas marcas no espaço em frente à entrada principal e também no interior do local.

Com 150 operações entre lojas de diversas marcas, serviços e gastronomia distribuídos em 6 pavimentos, o Shopping Cidade São Paulo conta com o grande destaque em sua fachada de um painel com 28 mil pontos de led em 468 metros quadrados, que já virou referência entre as pessoas que frequentam a via mais movimentada da cidade.

Mais de 1,5 milhão de pessoas de todas as classes sociais, faixas etárias, gênero e origem circulam pela Avenida Paulista diariamente, sendo que deste total, aproximadamente 50 mil acessam o local pelo metrô. O entorno, centro financeiro e cultural de São Paulo, tem mais de 32 mil estabelecimentos comerciais. Por todas essas características do entorno e do próprio empreendimento, o Shopping Cidade São Paulo se tornou o local favorito de diversas marcas para ativações com seus consumidores e também como uma espécie de varejo lab. Além disso, exposições, como “Tutankamon, uma experiência imersiva”, tem também muita sinergia com o propósito do empreendimento de ser cada vez mais o shopping da cidade.

A exposição permanece aberta ao público até 19 de maio de 2024, proporcionando aos visitantes a oportunidade de explorar as aventuras da época de Tutankamon. A meta é aumentar ainda mais o número de ingressos vendidos e receber grupos para a visitação. Os ingressos estão disponíveis para compra na Ticketmaster e estão sujeitos a disponibilidade. Os valores começam em R$ 45,00 (meia entrada) por pessoa, com descontos especiais para grupos.

Com sua abordagem inovadora e tecnologicamente avançada, a exposição “Tutankamon, uma experiência imersiva” está redefinindo a forma como as pessoas interagem com a história e a cultura, estabelecendo um novo padrão para experiências culturais no Brasil.

Serviço

Tutankamon, uma experiência imersiva

Data: 19 de maio de 2024

Horário: terça a domingo das 10h às 21h

Local: 4º Piso Shopping Cidade São Paulo | Av. Paulista, 1230, Bela Vista – São Paulo (SP)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

