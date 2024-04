Adnews Dia Mundial da Criatividade transforma São Paulo com diversas atividades gratuitas

O Dia Mundial da Criatividade mobiliza São Paulo com diversas atividades gratuitas pela cidade nos dias 19, 20 e 21 de abril. Entre elas, iniciativas como oficinas de teatro e dança, exposições, painéis, palestras, rodas de conversa e exibição de documentários, que acontecem nos bairros: Butantã, Campo Limpo, Ipiranga, Pinheiros, Santana, Santo Amaro e Vila Mariana. Em 2024, o maior festival colaborativo de criatividade do planeta ocorre simultaneamente em 55 municípios brasileiros, e a expectativa é de 50 mil participantes no país todo. Idealizada no Brasil por Lucas Foster em 2014, a data faz parte do calendário oficial da ONU desde abril de 2017.

O movimento é organizado pela empresa de educação e comunicação World Creativity Day e oferece inúmeras experiências para empreendedores, estudantes e pessoas de todos os campos, com destaque para a área de economia criativa. O objetivo é impulsionar o ecossistema de criatividade e inovação das cidades com base em pilares como aprendizagem, empreendedorismo e colaboração, sempre dentro da moldura do desenvolvimento sustentável.

“O Dia Mundial da Criatividade nasceu no Brasil em 2014 e completa 10 anos mostrando o valor e a importância da criatividade humana para a construção de um futuro mais inclusivo, inovador e sustentável. A criatividade brasileira é aplaudida em diversos países, mas nunca foi reconhecida e valorizada em toda a sua diversidade como este ano, no Dia Mundial da Criatividade. Em tempos de inteligência artificial, é um orgulho para nós reafirmar que o maior festival colaborativo de criatividade do mundo nasceu no Brasil e transforma a realidade de pessoas e comunidades em diferentes nações. A homenagem ao também mineiro Ziraldo no dia 21 de abril, através da sua figura mais livre, lúdica e transformada que é o Menino Maluquinho continuará servindo como referência para pais, educadores e lideranças entenderem a importância da educação e da criatividade no desenvolvimento de crianças e jovens para o futuro”, afirma Lucas Foster, criador do Dia Mundial da Criatividade.

O evento tem como realizador a Organização Mundial da Criatividade, parceria de mídia da Globo , Kallas Mídia e LinkedIn Brasil, além do apoio institucional da Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo, além do suporte de outras importantes entidades e pessoas da comunidade.

“Para um mundo que precisa cada vez mais de criatividade e inovação, o World Creativity Day é movimento poderoso que democratiza conhecimento à população, empodera lideranças, promove a cooperação, inspira e gera negócios”, afirma Luiz Serafim, Diretor-Executivo da WCD.

Inovação em Pinheiros

A região de Pinheiros vai se transformar em um caldeirão de inovação e inspiração nos dias 20 e 21 de abril com atividades que estimulam a economia criativa na cidade de São Paulo.

“Estamos dando destaque às iniciativas com diversidade de temas e articuladores para falarem sobre criatividade e inovação por meio de diferentes perspectivas. Os palestrantes são, em sua maioria, mulheres e estamos caminhando para programação mais inclusiva, onde subirão ao palco pessoas pretas, LGBT+, PCDs, entre outros recortes sociais”, explicou a líder do evento local na regional de Pinheiros, Agnes Pires, também consultora em transformação digital e inovação.

A programação diversificada inclui palestras gratuitas em locais diferenciados de São Paulo como: State Innovation Center, Galeria Idea Zarvos, Unibes Cultural, Espaço Plexi, Cow Coworking, e Casa B2Mamy. Temas da atualidade serão abordados, desde a importância da diversidade no marketing de influência até o impacto da inteligência artificial no futuro do trabalho.

“É a oportunidade ideal para todos os interessados em explorar as diferentes expressões da criatividade. Como o tema do ano fala de Inteligências Plurais, podemos aplicar e desenvolver criatividade em frentes como lógica, matemática, corporal, musical, e etc, por isso vamos discutir as últimas tendências, envolvendo o futuro das relações humanas, ambiental e do trabalho”, diz a co-líder Fernanda Mourão, que se apresenta como arquiteta do futuro, na FuturoLabs.

No evento “World Creativity Day”, diversos participantes e especialistas se destacam por suas contribuições inspiradoras e relevantes. Caio Vassão, fundador da Movements e Daniela Arrais da sócia da Contente, respectivamente, abordam questões sobre a sustentabilidade das cidades através de ecossistemas de trabalho flexível e as aspirações contemporâneas em relação ao trabalho. O Gerente de Comunidades no LinkedIn, Luiz Gustavo Ribeiro, e o palestrante internacional, TEDx speaker e professor Cristiano Santos, trazem reflexões sobre o papel do LinkedIn no contexto da criatividade e networking.

Outras participantes, como a artista e empreendedora criativa Rafaela Cappai compartilha insights valiosos sobre identidade, essência e expressão criativa. A publicitária-diretora criativa Letícia Fabbri compartilhará a experiência pessoal em se tornar uma pessoa com deficiência auditiva, em uma roda de conversa conduzida pela Digital Social junto da bailarina profissional Jess Anjos, para explorar a importância da diversidade e pluralidade no marketing de influência. Além disso, o evento conta com a participação da Buzzmonitor, representada por especialistas que discutem inteligência artificial e sua aplicação no processo criativo.

Diversidade e inclusão no Marketing Digital

Na próxima comemoração do Dia Mundial da Criatividade, a Digital Social BR surge como uma agência proeminente, se destacando não apenas pela sua expertise em marketing digital mas também pelo seu compromisso com a diversidade e a inclusão nas mídias digitais. No evento global, que busca fomentar a criatividade e a inovação, a agência participa de uma roda de conversa sobre “Diversidade e pluralidade no marketing de influência”.

Comandada por Thays Almendra e Bruna Marques, a discussão busca ressaltar a importância de incorporar vozes diversificadas no marketing de influência para refletir a pluralidade da vida real e fomentar uma conexão genuína entre marcas e públicos. Thays, reconhecida por seu trabalho focado na inclusão e diversidade, e Bruna, que lidera o planejamento e a criação na Digital Social BR, trazem para o debate a presença inspiradora de Letícia Fabbri, mulher PCD, e Jess, uma mulher preta e careca no universo da moda. Ambas influenciadoras que se destacam por seu conteúdo único e representativo.

A iniciativa está alinhada com a missão do Dia Mundial da Criatividade de construir uma comunidade global de líderes criativos e agentes de mudança, em conformidade com a Resolução 71/284 da Organização das Nações Unidas. A agência pretende, por meio desta participação, reforçar o papel essencial que a diversidade e inclusão desempenham na construção de estratégias de marketing mais eficazes e humanizadas.

Além de promover a inclusão, a roda de conversa se propõe a explorar como a criatividade pode ser catalisada pela diversidade de experiências e perspectivas, enfatizando a necessidade de estratégias de conteúdo que abracem e celebrem as diferenças. Cases de sucesso serão compartilhados, demonstrando o impacto significativo que uma abordagem inclusiva pode ter na publicidade e na forma como as marcas se comunicam com seus diversos públicos.

“A Digital Social BR, através deste evento, reafirma seu compromisso com a promoção de um marketing de influência que não apenas alcança, mas também ressoa profundamente com um espectro mais amplo de audiências, valorizando a diversidade como um pilar central para a criatividade e a inovação no espaço digital”, finaliza Thays Almendra.

Serviço

Dia Mundial da Criatividade (World Creativity Day) 2024

Data: 19, 20 e 21 de abril

Local: Butantã, Campo Limpo, Ipiranga, Pinheiros, Santana, Santo Amaro e Vila Mariana. O endereço completo dos espaços nos quais as atividades serão realizadas está disponível no site .



