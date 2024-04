Ana Beatriz Oliveira* Vincent Martella, Greg de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, chega ao Brasil e ganha declaração do BK

Vincent Martella, que interpretou o personagem Greg na série Todo Mundo Odeia o Chris , desembarcou no Brasil, na manhã da última terça-feira (16). O ator ganhou milhões de seguidores recentemente após uma campanha dos brasileiros. O ator foi fotografado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde também posou para fotos com fãs que estavam no local.

Vincent Martella anunciou sua vinda ao Brasil na segunda-feira (15), e também a sua participação no programa do SBT, ‘The Noite com Danilo Gentili’. O programa já foi ao ar e pode ser assistido no link abaixo.

Nos dias 26, 27 e 28 de julho, Martella também irá participar do Imagineland, festival de cultura pop em João Pessoa. O ator contará curiosidades sobre a carreira, vai tirar fotos com os fãs e dar autógrafos.

Bombou na internet!

Tudo começou quando Martella, postou uma foto em seu Instagram com uma camiseta em que se lia: “Eu sou famoso no Brasil”. A partir disso, os brasileiros fizeram um mutirão para o ator ganhar seguidores.

A meta de ajudar Vincent a superar a quantidade de seguidores no Instagram de Tyler James Williams (Chris), protagonista do seriado, foi cumprida com sucesso. Ele estava com 2,4 milhões de seguidores e Tyler com 2,3 milhões. Atualmente, Vincent está com 6,4 milhões de seguidores, e Tyler com 2,4 milhões.

Em sua passagem pelo Brasil, Martella já ganhou uma camisa da Ponte Preta durante a participação no podcast ‘Inteligência LTDA’ nesta quarta-feira (17), o que concretizou mais um meme das redes sociais, o ‘GregPontePretano’.

A vestimenta tem o número 10 e o nome “Greg” escrito logo abaixo, e a Ponte Preta, que chegou a fazer campanha para que o ator usasse a camisa do clube, celebrou a conquista na web.

Em suas fotos, se notam muitos comentários com referências ao seriado, como: “Cara, ela tá tão na sua!” e “Precisamos da série ‘Todo mundo ama o Greg’”. Inclusive, o Burger King já deu boas vindas para o ator em suas redes sociais. Será que vem campanha por aí?

Lembrando que há um tempo atrás, Tyler James Williams, que interpretou Chris na série, fez um comercial para divulgar a chegada dos refrigerantes por refil no McDonald’s. Uma parceria entre BK e Martella serviria para cutucar o McDonald’s e destacar o mutirão dos brasileiros, onde Vincent ultrapassou Tyler no número de seguidores. É uma especulação, já que Burger King, tem o hábito de fazer campanhas criativas, divertidas e cheias de trocadilhos.

*Foto de capa: Clayton Felizardo/ BrazilNews

