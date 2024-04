Adnews Spaten lança campanha com Jean Claude Van Damme e astros das artes marciais

Megaprodução também conta com nomes como Anderson Silva, Beatriz Ferreira e Rodrigo Minotauro.

A Spaten está unindo três grandes paixões dos brasileiros em uma megaprodução: cinema, cerveja e esporte. Gravada na Europa, a obra audiovisual traz o ator Jean Claude Van Damme como protagonista de um encontro de lendas ligadas ao universo das Artes Marciais, novo território de atuação da marca em 2024.

O filme começa com clima tenso e de perseguição entre o protagonista e outras personalidades do universo da luta, em uma icônica viagem no tempo. Além de Van Damme, o time de embaixadores da puro malte criada em 1397 na Alemanha, inclui nomes lendários como Anderson Silva, Rafaela Silva, Beatriz Ferreira, Rodrigo Minotauro, Kyra Gracie e Flávio Canto.

Idealizada pela GUT São Paulo e produzida pela Iconoclast, com direção de Ian Ruschel, a produção grandiosa enfatiza o “Estilo Spaten de Ser Forte”, que valoriza a força como parte dos quase sete séculos de história de Spaten. Além disso, a iniciativa pontua que nem toda força é bruta, como comprovam as Artes Marciais, mostrando que existe força na disciplina, ancestralidade, história e superação.

Veja o filme abaixo:

Os diretores de criação Julia Mota e Lucas Adam da GUT São Paulo explicam que o filme mostra uma viagem no tempo destacando o legado de Spaten desde 1397 até os dias atuais. Através da história da marca, Van Damme, Anderson Silva e outras figuras lendárias navegam por diferentes épocas históricas, mostrando a essência da força em suas diversas formas.

“Fazer esse comercial na Europa foi uma experiência incrível. Desde que chegamos, fomos envolvidos pela atmosfera, cheia de histórias cinematográficas. Ver Van Damme junto com esses atletas lendários, trocando ideias e se divertindo, foi sensacional. Criar esse multiverso em que nosso protagonista enfrenta desafios foi uma experiência muito gratificante. E filmar em locações tão icônicas, como aquelas de ‘Amadeus’, trouxe uma sensação especial ao projeto. No final das contas, essa jornada foi uma experiência que nos uniu, nos desafiou e nos encheu de memórias incríveis que vamos levar conosco”, comenta Ian Ruschel, diretor de cena da Iconoclast.

O time formado por Van Damme e pelas personalidades brasileiras do esporte, materializam a mensagem de “nem toda a força é bruta”, assinatura que fecha o filme. São as maiores personalidades do mundo das lutas do país e uma das maiores estrelas de filmes de ação reunidas para conectar Spaten ao universo das artes marciais, de uma forma que seja natural e interessante ao consumidor.

Trazer Van Damme como surpresa para o público no filme de Spaten, é uma amostra do que vem pela frente.

“Spaten vem crescendo em velocidade acelerada na preferência dos brasileiros e por isso, queremos nos conectar com os fãs da marca como eles merecem. Jean Claude Van Damme é uma figura que faz parte do imaginário das pessoas no cinema e nas artes marciais, trazê-lo de volta às telas com Spaten ajuda a criar conexão com o consumidor de maneira grandiosa”, diz Cinthia Klumpp, diretora de Marketing de Spaten.

