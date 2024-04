Adnews PLACAR lança app interativo e gamificado para fãs de futebol

Depois de se consolidar como a mais longeva revista de futebol da América do Sul, com 54 anos de história, a PLACAR acaba de lançar um super app interativo e gamificado para os fãs de futebol: o PLACAR Digital. O app traz ao público conteúdos exclusivos, quizzes e pesquisas para envolver o torcedor num mundo de experiências sobre a paixão pelo esporte e pelos principais clubes do país. E além do conteúdo, os torcedores poderão acumular pontos que poderão ser trocados por recompensas incríveis, desde descontos em lojas até lugares super especiais em estádios pelo Brasil.

“Agora, o nosso conteúdo que carrega uma tradição de 54 anos está em todas as plataformas disponíveis. Isso levará a nossa marca a novos públicos que, por sua vez, levarão a marca a mais 50 anos de existência. O trabalho junto à ONEFAN vai impulsionar ainda mais o crescimento do nosso público, trazendo muita experiência e engajamento com os torcedores de futebol.”, afirma Gustavo Leme, CEO da PLACAR.

Disponível para Android e iOS, o PLACAR Digital foi desenvolvido pela empresa ONEFAN, especialista na criação de ecossistemas digitais capazes de conectar fãs com seus clubes favoritos.

“Participar dessa nova vida da PLACAR, agora criando um ecossistema digital que permitirá uma conexão ainda maior com esses fãs do passado e os do futuro, é mais que um desafio, é um privilégio, que com certeza vai transformar a experiência de vivenciar a paixão por futebol. Trabalhar com a PLACAR, uma marca impressa no imaginário dos fãs de futebol em todo o Brasil, é uma das oportunidades mais empolgantes que já surgiram no mercado de Fan Engagement. Não é nenhum exagero que a revista sempre teve fãs, muito mais que leitores, colecionadores que empilhavam edições históricas, guardavam publicações especiais e amavam o jeito com que a revista cobria o futebol com imagens icônicas, como a célebre foto do Pelé suando um coração na camisa brasileira”, afirma Fábio Palma, CEO da ONEFAN.

Para baixar o aplicativo agora mesmo, basta buscar por “PLACAR Digital” na loja de apps do seu smartphone .

