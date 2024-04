Adnews Nestlé e Publicis resgatam memórias de pessoas com Alzheimer com ‘Receitas Inesquecíveis’

Com base em estudos que revelam que o ato de compartilhar refeições cria memórias afetivas tão poderosas capazes de fazer pessoas diagnosticadas com Alzheimer reviverem momentos, a Nestlé e a Publicis Brasil , agência do Publicis Groupe, lançam o experimento ‘Receitas Inesquecíveis’. Com o apoio da chef Carol Albuquerque, a campanha reproduz receitas que ajudam pessoas que têm a doença a resgatarem lembranças do passado.

Júlio fez uma viagem em suas recordações logo na primeira garfada de bacalhau. Antônia resgatou anos de memória ao comer novamente sarapatel. Quando Maria deu uma mordida no bolo de bola, o passado veio para o presente. Já Junilia lembrou de seu amor ao experimentar seu bolinho de feijão.

Em comum, todas as pessoas que participaram da ação foram diagnosticadas com Alzheimer. Segundo dados do Instituto Alzheimer Brasil (IAB), parceiro no experimento, a doença é a causa mais frequente de demência, cerca de 50 a 70% de todos os casos registrados, o que reforça a relevância de campanhas de conscientização.

“A campanha destaca o poder que as receitas têm de estabelecer conexões profundas entre as pessoas, reavivando memórias e emoções e moldando experiências que perduram ao longo de toda uma vida. Ela reforça o propósito de Receitas Nestlé, que há mais de 60 anos conecta as pessoas emocionalmente através do alimento”, afirma Ionah Kochen, vice-presidente de Marketing e Comunicação da Nestlé.

Por meio de desdobramentos nas redes sociais, a campanha ‘Receitas Inesquecíveis’ vai mostrar que os laços criados ao redor da mesa duram por mais tempo do que se imaginava.

“Receitas Inesquecíveis é um projeto com propósito forte. Ajudamos a propagar uma temática que faz parte da realidade de milhares de brasileiros e que merece atenção”, destaca Mauro Ramalho, CCO da Publicis Brasil.

Todas as receitas recriadas para a campanha estão disponíveis no site Receitas Nestlé. Além disso, o público também pode compartilhar na plataforma os pratos que fazem parte de suas histórias. Confira o filme da campanha.

