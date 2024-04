Adnews Ford comemora 60 anos do Mustang com ações especiais e nova campanha

A Ford deu início à comemoração de 60 anos do Mustang com uma série de ações para marcar esse momento histórico. Entre elas estão a doação de um Mustang GT Performance personalizado por Alan Mosca para ser leiloado por uma ONG e o lançamento de um álbum de figurinhas que conta a história do “muscle car”.

O aniversário coincide com o lançamento do Mustang GT Performance de sétima geração no Brasil, que esgotou em apenas uma hora as 150 unidades disponíveis para venda. Como anunciado anteriormente, a Ford promoveu no último sábado (13) um grande encontro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com proprietários do Mustang, sendo o maior desfile do modelo já realizado no Brasil.

A marca também organizou, pela primeira vez, uma viagem de membros do Clube do Mustang à sede da empresa em Detroit, nos Estados Unidos. O grupo visitou o Museu Henry Ford e outros pontos históricos ligados ao veículo, além de participar de eventos locais de comemoração do aniversário.

“O Mustang é um dos poucos carros na história da indústria mundial a alcançar 60 anos de produção contínua. Mas o que o torna único, principalmente, é a capacidade de evoluir, se renovar, seduzir e encantar diferentes gerações sem abrir mão da sua essência. É isso o que queremos celebrar com todos os fãs”, diz Rogelio Golfarb, vice-presidente da Ford América do Sul.

Exclusividade

O Mustang GT Performance que será doado pela Ford foi o primeiro da sétima geração a desembarcar no Brasil e também o único na cor prata Orvalho, que não será comercializada no país. Além disso, ele terá uma pintura personalizada feita por Alan Mosca, filho do lendário Sid Mosca, da família de artistas preferidos por grandes pilotos da Fórmula 1. O nome da instituição que receberá o veículo será anunciado posteriormente.

O álbum de figurinhas em homenagem aos 60 anos do Mustang, produzido pela Ford em parceria com a Panini, será distribuído gratuitamente para proprietários do veículo, jornalistas, influenciadores, revendedores e colaboradores da marca. A edição limitada de 5.000 exemplares conta com 120 cromos que mostram a evolução das sete gerações do esportivo, além de curiosidades sobre a sua história e legado nas competições.

Edição limitada

A marca realizou ontem (17), na data oficial de aniversário do Mustang, várias ações ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a grande novidade foi o lançamento da edição limitada 60th Anniversary, com 1.965 unidades, homenageando o primeiro ano-modelo oficial do veículo, de 1965.

A edição limitada de 60º aniversário do Mustang tem como base o modelo GT Premium 2025, com motor V8 5.0. O modelo será disponibilizado nas versões cupê e conversível, com transmissão manual ou automática, a partir do segundo semestre nos Estados Unidos, quando também terá seu preço anunciado.

O esportivo traz emblemas exclusivos do 60º aniversário nos para-lamas e na tampa do porta-malas. As rodas de 20 polegadas também são exclusivas, com acabamento em cinza escuro, detalhes usinados brilhantes e uma tampa central vermelha de alumínio de estilo retrô.

O Mustang 60th Anniversary terá três opções de cores: o clássico branco Wimbledon e as modernas vermelho Race e azul Vapor, com faixas laterais em prata Iconic ou vermelho Vermillion. O interior pode vir nas tonalidades cinza Space, vermelho Carmine ou preto Onyx, com um emblema personalizado e número de série gravado no painel.

A grade dianteira com design exclusivo remete ao original de 1964, modernizada com molduras das entradas de ar em prata. Os faróis ganharam contornos fumê que destacam seus elementos internos prateados. As capas dos retrovisores são prateadas nos modelos vermelho Race e azul Vapor, fazendo referência aos espelhos cromados de antigamente, e são na cor da carroceria nos modelos branco Wimbledon.

“Na criação dessa série especial, observamos atentamente todos os detalhes do Mustang 1965 para capturar a sua sensação, como os emblemas dos para-lamas e as tampas centrais das rodas. Ao mesmo tempo, nos mantivemos fiéis ao Mustang como o carro esportivo moderno que ele é”, diz Stefan Taylor, designer sênior da Ford.

Campanha

No Brasil, a Ford lançou o Mustang GT Performance de sétima geração em março e vendeu todas as 150 unidades disponíveis em uma hora. Hoje, a marca estreia a campanha publicitária do modelo, que também é inspirada nos 60 anos do ícone.

Veja a campanha abaixo:

O filme foi criado pela agência Wieden+Kennedy SP, para exibição também em outros mercados da América do Sul. Inspirado em grandes clássicos do cinema, ele mostra o novo Mustang entrando em um galpão de carros antigos, onde ele “desperta” a sua primeira versão, de 1964. Juntos, eles encenam uma “dança” dentro do ambiente, com manobras de drift feitas com a ajuda da piloto profissional chilena Milenka Cvitanovic.

Além do filme principal de 45 segundos, rodado na Estación Mapocho, em Santiago do Chile, a campanha terá versões de 30”, 15” e 6” para veiculação na TV e digital. Ela inclui ainda versões para as redes sociais, com making off, entrevistas exclusivas e curiosidades de todo o processo.

“Poucos carros no mundo têm uma história como a do Mustang, com seis décadas de produção contínua, e podem ser chamados de ícone. Ele tornou-se um símbolo de desempenho, de estilo de vida e do espírito de liberdade, atributos que são homenageados nessa produção”, diz Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul.

Desde o seu lançamento em 1964, na Feira Mundial de Nova York, o Ford Mustang construiu uma trajetória impressionante de sucesso. Ele vendeu 22.000 unidades no primeiro fim de semana e fechou aquele ano com mais de 418.000 unidades, quase três vezes mais que as 150.000 unidades programadas inicialmente. A sua produção chegou a 1 milhão de unidades em apenas 18 meses.

Atualmente, o Mustang soma mais de 10 milhões de unidades e se consagrou como um ícone cultural, que já participou de mais de 3.000 filmes e séries, além de inspirar músicas, clipes, roupas, brinquedos e videogames.

