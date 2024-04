Enzo Souza* Rock World revela novidades sobre o Rock in Rio Academy e programação do festival

O ano de 2024 é um marco para o Rock in Rio , que completa 40 anos e abre as portas para a 5ª edição do Rock in Rio Academy by HSM, uma formação educacional realizada pela Rock World, empresa por trás do evento. As aulas, focadas em gestão, criação e imersão digital, contarão com uma novidade: a parceria com a Provoke Edutainment Club, uma plataforma de aprendizagem voltada para o mercado empresarial.

Confira o vídeo de apresentação sobre o Rock in Rio Academy by HSM:

Para aquecer os motores, ou melhor dizendo, ligar a caixa de som, a Rock World preparou uma prévia em formato de live sobre o que está por vir no Rock in Rio Academy deste ano, previsto para o dia 17 de setembro, entre os dias do evento, que acontecerá em 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22. O Adnews esteve presente na transmissão e está aqui para trazer os destaques do que a diretora de Marketing da Rock World, Ana Deccache, comentou sobre o tema “Como uma marca permanece relevante ao longo de 40 anos: a história do Rock in Rio”.

“O Rock in Rio não é somente um festival de música, como também uma plataforma de experiência. As pessoas vão para o evento não apenas pela música, mas para viverem o melhor dia da vida delas […] Quando pensamos no Rock in Rio, pensamos em como tornar o fã o centro da narrativa e das experiências”, disse a executiva.

A diretora de Marketing explicou como o Rock in Rio está, desde sua criação, acompanhando movimentos e transformações sociais, sendo uma prioridade do evento sempre impactar as pessoas além da música e fornecer um propósito de valor ao festival. Além disso, ela destacou como dois tópicos essenciais a importância do relacionamento com o fã e de sempre estar em sintonia com o que ele deseja, e o alinhamento interno das diferentes visões dos setores da empresa sobre o evento.

“Ser consistente com sua proposta de valor, ter um propósito claro, nunca esquecer que existimos por conta de alguém que está na outra ponta, neste caso, o astro, e os colaboradores”, disse Ana para explicar o que faz a marca Rock in Rio permanecer relevante ao longo de 40 anos de existência.

O Rock in Rio Academy deste ano terá uma duração de 12 horas e irá oferecer diálogos e ensinamentos sobre o que está por trás do sucesso do festival. São esperadas aproximadamente 500 pessoas, incluindo empreendedores, executivos e até mesmo os fãs do evento, para serem formadas por meio da metodologia Live Case Study, que até este ano já capacitou mais de 3,6 mil executivos e conta com práticas, estudo de conteúdos online e vivência de um dia completo no Rock in Rio.

Para esta edição, estarão presentes, além da executiva, a diretora de Talentos, Vanessa Olímpia, o CEO, Luis Justo, a fundadora e presidente da Provoke Edutainment Club, Agatha Arêas, o co-fundador da Provoke, Marco Ravela, a diretora de produtos da HSM, Thais Tosetto, e mais nove nomes que irão comandar palestras sobre empreendedorismo e liderança das 8h às 22h, na Cidade do Rock, localizada no Rio de Janeiro.

Aqueles que se interessaram em vivenciar essa experiência têm um grande desafio à frente: o valor salgado. Para obter somente o pacote Standard, que engloba, além do Rock in Rio Academy, um ingresso para um dia de festival, podendo ser o dia 19, 20, 21 ou 22 (sujeito à disponibilidade), o valor é de R$ 4.985. Já o pacote VIP, que inclui um ingresso VIP para as mesmas datas citadas anteriormente, acesso credenciado, almoço com os executivos da Rock World e um kit com itens personalizados, custa R$ 7.560.

Mapa da Cidade do Rock e novidades sobre o line-up

Enquanto os fãs se preparam para a tão aguardada edição, o festival segue revelando os nomes dos artistas que pisarão na Cidade do Rock em setembro. Desta vez, foram anunciados: 21 Savage, Akon, NE-YO, Deadmau5, Alison Wonderland e Angelique Kidjo.

Eles se unem a outros grandes ícones da indústria musical que também estão confirmados, como Travis Scott, Matuê com TETO E WIU, Imagine Dragons, One Republic, Zara Larsson, Lulu Santos, Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone, Jão, Katy Perry, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo, Shawn Mendes, NX Zero, IZA, Gloria Groove, Gloria Gaynor, Tyla, Luedji Luna com Tássia Reis e Xênia França e Mariah Carey.

Saindo um pouco do universo dos artistas e indo para a estrutura do evento, o Rock in Rio também anunciou novidades para a Cidade do Rock. Estreando um novo mapa com direito a tour virtual, o festival promete novas localizações para os palcos Sunset e Supernova, Espaço Favela e Lounge Club, uma Rota 85 repaginada e atualizações para o New Dance Order. Além disso, a estreante feira de moda, arte e design, Babilônia Feira Hype, e uma Gourmet Square com uma nova proposta gastronômica também são esperados para esta edição.



Ingressos e mais informações

A venda de ingressos para o Rock in Rio 2024 está mais próxima do que nunca. Com abertura prevista para as 19h do dia 23 de maio, no site da Ticketmaster, o valor do ingresso inteiro será R$ 795, enquanto a meia-entrada custará R$ 397,50. O pagamento poderá ser efetuado via PIX ou cartão de crédito, podendo parcelar o valor em até seis vezes. Aqueles que utilizarem os cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti terão 15% de desconto na compra (não cumulativo com a modalidade meia-entrada) e poderão parcelar o valor em até oito vezes sem juros.

O limite de compra é de até quatro ingressos por CPF, com somente uma meia-entrada, exceto para pessoas portadoras de necessidades especiais, que podem comprar outro ingresso na mesma modalidade para seu acompanhante ao registrar as informações que constam no documento que comprova a condição do comprador. O mesmo documento deverá ser apresentado no dia do evento para acessar as dependências da Cidade do Rock.

Para mais informações, basta acessar o site oficial do Rock in Rio.

