Adnews Meta anuncia IA integrada ao Instagram e WhatsApp

A Meta está investindo cada vez mais em inteligência artificial. Além de testar um chatbot à base de IA no WhatsApp em alguns países, a empresa está experimentando com inteligência artificial no Instagram .

No Instagram, a ideia é que a busca na barra de pesquisas leve o usuário a conversar com a IA da Meta, onde ele poderá fazer perguntas ou usar algum prompt pré-definido. Assim, será possível descobrir novo conteúdo no Instagram por meio do uso da barra à base de inteligência artificial.

Por exemplo: se um usuário quer ver um vídeo no Reels de um pôr-do-sol, bastará escrever um prompt como “pôr-do-sol bonito em Maui”.

“Nossas experiências movidas a inteligência artificial generativa estão sob desenvolvimento em várias fases, e estamos testando várias delas publicamente em uma capacidade limitada”, declarou um porta-voz da Meta ao TechCrunch.

Ao mesmo tempo, a empresa confirmou que está testando o Meta AI, seu chatbot, no WhatsApp, Instagram e Messenger na Índia e em partes da África. Importante notar que a Índia é o maior mercado da Meta no mundo, com mais de 500 milhões de usuários do Facebook e WhatsApp no país.

O chatbot tem por objetivo responder a perguntas diretamente nas conversas e ainda oferecer a possibilidade de gerar imagens realistas a partir de prompts de texto. Nota-se, assim, o crescente interesse da Meta por inteligência artificial, a qual deve ser vista com cada vez mais frequência nas plataformas da empresa.

*Com informações da Exame/ Foto de capa: Divulgação/ Reuters

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Meta anuncia IA integrada ao Instagram e WhatsApp appeared first on ADNEWS .