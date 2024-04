Em parceria com Diamond Films, Rappi distribui ingressos para o filme ‘Guerra Civil’

Em mais uma ação promocional em parceria com a Diamond Films , o Rappi irá distribuir para assinantes do seu serviço Rappi Pro que fizerem pedidos nas lojas Rappi Turbo, ingressos para ver a superprodução ‘Guerra Civil’ nos cinemas. Estrelado por Wagner Moura, Kirsten Dunst e Cailee Spaeny, o filme chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (18).

A iniciativa para o lançamento contempla a distribuição de entradas para clientes situados apenas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Para participar, basta ser usuário assinante do serviço Rappi Pro e realizar uma compra na vertical Turbo, que faz entregas ultrarrápidas, em até 10 minutos. O par de ingressos será entregue junto ao pedido, em formato físico.

“É um orgulho imenso para o Rappi ajudar a promover, ao lado da Diamond Films, um filme internacional com a presença do talentosíssimo ator brasileiro Wagner Moura no elenco. Por isso, vamos surpreender nossos usuários com o melhor que podemos oferecer.A ação vai impactar não só adeptos do Rappi Turbo, que possui a entrega mais rápida da América Latina, mas também assinantes Rappi Pro e Pro Black, que já desfrutam de benefícios dentro do aplicativo”, explica Luna Mori, head de Parcerias do Rappi.