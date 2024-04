Adnews Deezer promove sorteio para levar fãs ao show da Madonna no The Celebration Tour in Rio

Quem ama viver a música já pode preparar o coração para grandes emoções! A rainha do Pop, Madonna , chega ao Brasil para uma apresentação única do The Celebration Tour na América do Sul, que acontece no dia 04 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). E a Deezer , plataforma de experiências musicais, como apoiadora oficial do show, anuncia sorteio para fãs concorrerem a um par de ingressos para área exclusiva da marca no evento.

O concurso acontece até o dia 25 de abril, e para participar é preciso se inscrever pelo site oficial , ser maior de 18 anos e ter uma conta Deezer com a oferta Premium, Duo ou Family ativa. Só será permitida uma inscrição por CPF e somente para pessoas físicas.

“A Deezer vem marcando presença em grandes eventos musicais há algum tempo e fazer parte do maior show da história do Brasil é motivo de muito orgulho para nós. Desta vez, levaremos nossos usuários e superfãs para Viver a Música na maior pista de dança de todos os tempos”, comenta Yuri Valdevite, gerente de Marketing.

Superfãs Deezer

Os superfãs da Deezer, aqueles que mais dão play na Madonna na plataforma, também têm a chance de ganhar convites VIP. A Deezer levará dois superfãs, com direito a acompanhante, para uma experiência inesquecível em um dos maiores shows de todos os tempos.

A Deezer é o player oficial da tour no Brasil e está preparando algumas surpresas para o dia do evento. Além das ações in loco, a marca tem presença no plano de mídia on e off, conteúdo exclusivo nos telões e mais.

Outras novidades ainda devem rolar. Acompanhe as redes sociais da Deezer para saber tudo sobre o evento no Brasil e se prepare para o show ao som da playlist The Celebration Tour, da Deezer, que conta com os maiores hits da rainha do Pop.

O evento promete ser um grande marco na história do entretenimento, não só nacional, como mundial. O show gratuito tem a expectativa de atrair milhões de pessoas em uma das praias mais icônicas do Rio de Janeiro.

Com início previsto às 21h45, o evento terá transmissão ao vivo no Multishow e na TV Globo. O Globoplay trará o show para os logados free no simulcasting da TV Globo, e no Multishow para os assinantes do Globoplay + Canais.

A The Celebration Tour in Rio é uma produção da BonusTrack em parceria com a Live Nation. O evento é apresentado pelo Itaú, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Heineken, e apoio da Deezer.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Deezer promove sorteio para levar fãs ao show da Madonna no The Celebration Tour in Rio appeared first on ADNEWS .