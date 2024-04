Adnews Boticário lança curta sobre desafios da relação entre mães e filhos adolescentes

O Boticário , a marca de beleza mais amada do Brasil, convoca um debate sobre o estigma e os desafios que envolvem a relação de mães e filhos durante a adolescência em nova campanha de Dia das Mães. Estudos de Harvard, em 2022, apontam que os pais de adolescentes se sentem solitários e depressivos tanto quanto os filhos, algo que impacta diretamente na construção e consolidação do relacionamento. Segundo a pesquisa, 18% dos adolescentes dizem sofrer de ansiedade, enquanto 20% das mães dizem passar pelo mesmo mal. Já a depressão afeta 15% dos adolescentes e, ao mesmo tempo, 16% das mães. Considerada por muitos como uma fase assustadora e repleta de dificuldades relacionadas à convivência, na qual mães e filhos precisam ressignificar o papel um na vida do outro, a maternidade para além da primeira infância é um momento delicado e de constantes mudanças nas relações familiares.

Intitulado “Tormenta”, o filme produzido pela marca é considerado a maior produção de data comemorativa da história por trazer um formato realístico que conecta e instiga o telespectador em um curta-metragem de cerca de 4 minutos. Com a comunicação integrada em diversos canais da marca, a campanha, que também traz experiências de presentes nas lojas do Boticário, tem como objetivo incentivar as mães a saírem de um lugar de insegurança para um caminho de construção de confiança mútua.

“Buscamos, nessa campanha, trazer luz a uma questão conhecida como um dos períodos mais turbulentos e solitários da maternidade que, muitas vezes, não ocupa o espaço que merece nas conversas criadas para a data. Por isso, estamos incentivando diálogos e reflexões profundas para que as mães, de fato, reconheçam-se e, junto aos filhos, tracem um caminho de redescobertas, confiança e crescimento juntos. Afinal, a experiência da maternidade é vivenciada todos os dias, em todas as fases da vida”, aponta Marcela De Masi, diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

Ao som de Billie Eilish, o curta ultrapassa os formatos convencionais do mercado e apresenta o movimento de uma casa, captado em um estúdio especial, que materializa os altos e baixos da jornada entre mães e filhos adolescentes, além de impactar com efeitos especiais, como explosões de águas e ventos tempestuosos.

O curta é envolto por uma forte tempestade que acompanha uma discussão calorosa entre os atores que representam as vivências da maternidade de adolescentes. As cenas conturbadas fazem alusão aos momentos enfrentados na adolescência. Durante o filme, o céu escurece, a ventania toma conta do que antes era uma casa, e a chuva cai em torrentes, mostrando que ambos, mãe e filho, estão em meio a uma tempestade em alto mar. Mas, em seguida, na virada de panorama, as ondas acalmam e acontece uma reconciliação. O movimento de câmeras simboliza as adversidades que podem ser enfrentadas, reforçando que, por mais difícil que seja, o período requer amparo, carinho e acolhimento, mostrando ao público que é uma fase passageira.

Assista ao curta:

Idealizada pela agência AlmapBBDO e produzida pela MyMama Entertainment, com direção da dupla Kid Burro, a trama tem estreia programada em TV aberta para hoje, 16 de abril, em intervalo durante a novela “Renascer”. De acordo com Marcela de Masi, diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, as campanhas de datas comemorativas do Boticário sempre trazem assuntos relevantes que reforçam a identificação e o pertencimento de milhares de mães brasileiras e, neste ano, a marca almeja alcançar um movimento ainda mais próximo e genuíno, que representa muito o que a fase da vida dos filhos exigem dessas mães.

Para Marco Giannelli, o Pernil, CCO da AlmapBBDO, os temas tratados pela marca buscam uma resolução contundente e relevante para a sociedade, algo que sensibiliza não apenas a comunidade apaixonada pela marca, mas traz um residual potente para a sociedade.

“Desta vez, para além do conceito, a inovação também veio no formato, mais longo, metafórico, e com uma trilha escolhida para se encaixar na temática, pois tem forte apelo com os jovens, e tocar o coração das mães e de todos que já foram adolescentes”, comenta.

Além do formato inovador e realista ao que diz respeito à produção, que envolveu mais de 200 pessoas e cerca de 30 horas de gravação, ‘Tormenta’ conta ainda com uma frente sustentável realizada pela produtora MyMama Entertainment, em parceria com a Eccaplan. Para a neutralização das emissões de carbono relacionadas à produção de conteúdo durante a filmagem do curta, foram mais de sete mil quilos de CO2 compensados e 42 árvores plantadas. Os participantes aderiram também ao movimento Sou Resíduo Zero, fazendo a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos produzidos. Com uma agenda de sustentabilidade ativa que faz parte de seu DNA, o Boticário demonstra, com mais um movimento, o compromisso com a sustentabilidade e a contribuição para a redução do impacto ambiental, agora no ambiente da indústria audiovisual.

A marca de beleza mais amada do Brasil se prepara para uma agenda robusta de ações que envolvem todas as frentes de comunicação proprietárias. As lojas-conceito do Shopping Morumbi, em São Paulo, e Pátio Batel, em Curitiba, recebem nos dois fins de semana de maio, sexta-feira (3) e sábados (4 e 10), das 14h às 22h, e nos domingos (5 e 11), das 14h às 20h, iniciativas de personalização de cartões ao vivo para compras a partir de R$ 200,00, visando oferecer uma a experiência única para quem busca o mimo ideal. Por lá, as artistas Lu Simão, em São Paulo, e Lila Fisbein, em Curitiba, trarão elementos florais e a estética da aquarela em ilustrações únicas. Até o Dia das Mães, celebrado no dia 12 de maio, o público poderá acompanhar ativações digitais, talks e experiências imersivas que trarão reflexão, diálogo e beleza para a data comemorativa.

Ficha técnica

Anunciante: O Boticário

Agência: AlmapBBDO

Título: Tormenta

Produto: Dia das Mães 2024

Presidente e CEO: Filipe Bartholomeu

CCO: Luiz Sanches e Pernil

Diretores Executivos de Criação: Fernando Duarte e Henrique Del Lama

Criação: Áurea Ramon, Giullia Abreu, Igor Cabó e Pedro Hefs

Produção Audiovisual: Diego Villas Boas, Juliana Henriques, Aline Silva

Atendimento: Camilla Massari, Andressa Duo, Bruna Defelippe, Thais Guarlotti e Kayuan Fernando

Planejamento: Rita Almeida, Daniela Ferrari e Júlia Martins

Mídia: Rafaela Alves, Mariana Areia, Suellen Kiss, Yasmin Baffa, Camila Lopes, Patrick Novaes e Letícia Strada

IMAGEM

Produtora de Imagem: MyMama Entertainment

Direção: Kid Burro

Assistente Criativo: Luigi Madormo

Direção 2° Unidade: Ana Valente

Produtores: André Pinho, Mayra Faour Auad e Gabrielle Auad

Produção Executiva / Diretor de Coordenação: João da Terra

Produtora Executiva: Mafe Cicaroni e Pati Caldas

Atendimento: Silvia Neri

Assistente de Atendimento: Rafael De Paula

Diretor de Fotografia: Bibi Bianchini

Diretora de Fotografia 2ª Unidade: Dariely Belke

Diretora de Arte: Taísa Malouf

Diretora de Produção: Luciana Oppido

1a Assistente de Direção: Juliana Pellegrino

1a Assistente de Direção 2ªUnidade: Amanda Barros

2° Assistente de Direção: Danielle Pedroso

Assistente de Coordenação: Paulo Marco

Assistente de Coordenação: Victoria Mazzia

Estagiária de Coordenação: Helissa Fernandes

Chefe de Elétrica: Alonso de Melo

Chefe de Maquinária: Rodrigo Augusto de Melo

Operador de Câmera 2° Unidade: Dariely Belke

1° Assistente de Câmera: Mauro Imperatrice/Patricia Gimenez

2° Assistente de Câmera: Parvarti Louize / Jeferson Lino

1° Assistente de Câmera 2° Unidade: Jorge Dayeh

Video Assist: Pedro Henrique Silva

Video Assist 2ª Unidade: Beatriz Brandão

Som Direto: Samuel Braga

Assistentes de Direção de Arte: Maria Vittoria Lunardelli

Produtor de Arte: Matheus Carvalho

Assistentes de Prod. Arte: Marcio José da Silva

Produtor de Objetos: Sergio Heineck

Assistentes de Objetos: Lina Monteiro

Produtores: Gilberto Zanzanelli

Assistente de Produção: Sara Serra

Estagiário de Produçao: Gregorio Azevedo de Assis

Contra-regra: Kaio Monteiro

Contra-regra 2ª Unidade: Murilo Simeão Borges

Produtora de Elenco: Alice Wolfenson e Neto Avena

Preparadora de Elenco: Iléa Ferraz

Elenco: Fabiana Daud

Elenco: Sam Sabba

Elenco: Alcides Peixe

Elenco: Davi Barroco

Elenco: Thiago Moraes

Elenco: Teodoro Martin Rodrigues de Sousa

Elenco: Antonela Barbieri

Produtora de Figurino: Nina Guimarães

Assistentes de Figurino: Isadora Binotti e Kim Helena Andrade

Make e Hair: Jaqueline Leandro

Assistentes Make e Hair: Eline Soares e Lucas Gomes

Produtora de Produto: Miranda Gibin

Efeito Especiais: Bruno Steger e Pará Movimentos

Efeito Mecânicos: Vagner Martão

Pesquisa: Julia Pellizzer e Pietro Godinho

Diretor MKF Of: Yago Sagrado

Câmera e Equipamento: João França

Som Direto: Alexandre Turina

Still: Patrick Rodrigues

Coordenação de Pós-Produção (MyMama): Fezão Barbieri

Montador/ Editor: Danilo Abraham

Finalização: Diogo Beber

Finalização MKF Of: Raphael Tarso

Assistente de Finalização: Vitor Torres

Pós Producão: Nash

VFX Supervisor: Cirilo Bonazzi

VFX Set Supervisor: Luiz Fernando Tavares Alves

VFX Artist: André Neumann de Deus

VFX Artist: Cirilo Bonazzi, Luiz Fernando Tavares Alves, Rafael Jimenez, Rafael Henrique Penteado Assoni e Renata Ramos Prad

CG Lead: Fagmario Rodrigues

CG Artist: Tomás Piccinini

Producer: Flavia Gannam e Virgini Fares

Post Production Coordinator: Gabriel Bittencourt

Color Grading: Clandestino

Coloristas: Alexandre Cristófaro e João Paulo Geraldo

Colorista Assistente: Luiza Freire

Conform: Lira Kim

Atendimento: Elciane Magda

Coordenação: Gabriel Alvim

Financeiro: Silvia Dotta

Supervisão de Imagem: Alexandre Cristófaro

ÁUDIO

Produtora de Som: Satelite Audio

Direção Musical: Roberto Coelho, Kito Siqueira e Hurso Ambrifi

Atendimento: Fernanda Costa, Renata Schincariol e Daniel Chasin

Produção Musical: Roberto Coelho, Hurso Ambrifi, Charly Coombes, Thiago Colli, Koitty, Alexandre Avicena, Pedro Pelotas, Nando Diniz

Finalização: Carla Cornea, Vithor Moraes, Arthur Dossa e Esteban Romero

Coordenação de Produção: Camila Guedes, Letícia Oliveira, Bea Vieira e Mariana Tardelli

Aprovação: Renata Gomide, Marcela De Masi, Giovana Orlandeli Sampaio, Lígia Monteiro.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Boticário lança curta sobre desafios da relação entre mães e filhos adolescentes appeared first on ADNEWS .