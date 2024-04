Adnews O Boticário e Amor Espresso criam drinks inspirados em fragrâncias

A novidade traz seis drinks que estão disponíveis na loja Boticário Lab da capital paulista.

Em uma parceria inusitada, O Boticário e a cafeteria Amor Espresso estão lançando novos drinks inspirados em seis fragrâncias da perfumaria. De opções veganas até alcoólicas, os drinks combinam cor, composição e efeitos estéticos para captar as essências, em todos os sentidos, dos perfumes, pois os clientes recebem uma fita olfativa com o cheiro do perfume original.

“Sabendo que perfumaria e gastronomia conversam entre si com suas notas e sabores, a criação desse cardápio foi bastante natural para nós, porque podemos contar com a expertise dos dois mundos para pensar em cada ingrediente e entregar um cardápio diferenciado”, disse gerente sênior de store experience de O Boticário, Junior Abreu.

Os drinks, que variam de R$ 13 a R$ 31, podem ser conferidos na cafeteria da loja Boticário Lab, na Rua dos Pinheiros, 315, na cidade de São Paulo.

Saiba mais sobre os drinks

Blend Dirty Cha i: esta bebida reúne uma dose de espresso, cravo, canela, cardamomo, mel e leite (de acordo com a preferência do cliente) vaporizado. Ela pode see servida tanto quente quanto gelada.

i: esta bebida reúne uma dose de espresso, cravo, canela, cardamomo, mel e leite (de acordo com a preferência do cliente) vaporizado. Ela pode see servida tanto quente quanto gelada. Floratta Red : essa bebida alcoólica e vegana combina licor de cassis, frutas vermelhas congeladas e espumante.

: essa bebida alcoólica e vegana combina licor de cassis, frutas vermelhas congeladas e espumante. Floratta Rose : essa bebida gelada traz café coado, essência de rosas, crema gelada feita com de creme de leite e pedaços de chá de hibisco.

: essa bebida gelada traz café coado, essência de rosas, crema gelada feita com de creme de leite e pedaços de chá de hibisco. Intense Berry : inspirado no Liz Intenso, o drink vegano e gelado é feito com frutas vermelhas congeladas, geleia de frutas vermelhas, colágeno neutro e leite (de acordo com a preferência do cliente).

: inspirado no Liz Intenso, o drink vegano e gelado é feito com frutas vermelhas congeladas, geleia de frutas vermelhas, colágeno neutro e leite (de acordo com a preferência do cliente). Seduction Latte : trazendo o aroma de Coffee Seduction, a bebida é um expresso simples, com compota de framboesa, ganache de chocolate branco e leite (de acordo com a preferência do cliente), e pode ser servida quente ou gelada.

: trazendo o aroma de Coffee Seduction, a bebida é um expresso simples, com compota de framboesa, ganache de chocolate branco e leite (de acordo com a preferência do cliente), e pode ser servida quente ou gelada. Sense Tea : inspirado no Coffee Sense, o drink vegano, que pode ser servido quente ou gelado, combina gengibre picante, maça suculenta, cubos de abacaxi, folhas de amora e flores de Clitoria Ternatea.

*Com informações da EXAME

