Médicos Sem Fronteiras lança campanha em parceria com Os Paralamas do Sucesso

A organização médico-humanitária internacional, Médicos Sem Fronteiras (MSF), lançou a campanha publicitária ‘Ame Sem Limites, Cuide Sem Fronteiras’ com a música ‘Cuide Bem do Seu Amor,’ dos Paralamas do Sucesso. A trilha sonora do filme faz parte de uma parceria inédita entre a organização e uma das maiores bandas brasileiras de rock, formada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone.

Essa é primeira vez que um hit nacional faz parte de uma campanha de MSF, que já veiculou outros filmes bastante reconhecidos pelo público com as canções Everybody Hurts (Hold on), da banda norte-americana R.E.M, e Fix You, dos britânicos do Coldplay. A campanha foi exibida pela primeira vez durante o show dos Paralamas.

Para Barone, baterista da banda, é muito emocionante ter uma das músicas dos Paralamas na campanha da organização.

“Médicos Sem Fronteiras é uma instituição reconhecida, e ouvir uma música brasileira, a nossa música, no filme, é de arrepiar. Saber que Cuide Bem do Seu Amor vai servir para essa causa tão bacana, tão nobre, faz a gente se sentir muito privilegiado. Acredito que a canção será ressignificada a partir dessa parceria. Tenho certeza de que a ação vai inspirar muitas pessoas a doar, a participar e a ter esse espírito humanitário tão importante, né!?”, explica Barone.

E o refrão da música, que fala sobre cuidar, seja de quem for, parece até ter sido feito especialmente para MSF.

“Eu diria que o princípio básico do amor é muito amplo e não tem regras, barreiras ou limites. É um tipo de atitude que você tem em relação ao outro”, afirma Herbert Vianna, cantor e compositor da letra de Cuide Bem do Seu Amor.

Presente no filme, Marlene Monteiro, doadora de MSF desde 2015, está em sintonia com o sentido que a música trouxe para a campanha. Em seu depoimento, ela diz que ser doadora de MSF é como doar de alguma forma o seu amor pelas pessoas.

“Sabendo que eu estou ajudando a tratar da saúde de crianças, a cuidar de um ferimento, de uma doença de alguém que eu nem conheço. É como espalhar meu sentimento pelo mundo”, conta Marlene.

Para a organização, essa campanha também é muito especial.

“O time de MSF está muito ansioso para o lançamento da parceria com Os Paralamas. Somos fãs da banda e vemos uma conexão muito forte entre a música e o trabalho da organização. Agradecemos à banda por liberar os direitos de uso da canção. Sem dúvida, Cuide Bem do Seu Amor trouxe uma emoção ao filme que vai envolver ainda mais o público”, destaca Leanne Neale, diretora de Captação de Recursos de MSF.

Além de conferir a estreia do filme, quem foi ao show no Espaço Unimed em São Paulo, teve a oportunidade de participar de outras ações especiais de MSF. A campanha será exibida nos shows ao longo da turnê da banda e nos canais de TV fechada, rádio, Spotify, mídia out-of-home (OOH) em São Paulo e Rio de Janeiro e plataformas digitais.

Agradecimentos especiais à EMI/Universal Music e à editora Sony Publishing, que cederam os direitos de uso da música para a campanha de MSF.

