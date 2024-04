Adnews FIAP abre inscrições para edição de 2024

Com o propósito renovado de reconhecer a excelência criativa da região, o Festival Ibero-Americano de Criatividade (FIAP) anuncia a abertura das inscrições para sua edição de 2024. Até 24 de abril, todos os participantes poderão usufruir de um desconto de 10% no evento, custo de suas inscrições.

A FIAP, em colaboração com a PRODU, líder em informação na indústria de comunicação hispânica, mais uma vez apela aos criativos da região para celebrarem ideias transformadoras, inspiradoras e impactantes. Para este ano, o concurso oferecerá pelo segundo ano consecutivo uma gala presencial, que acontecerá no âmbito da edição 2024 da Advertising Week LatAm (AWLATAM). Além disso, retomará a aliança com os prêmios de maior destaque em cada país da Ibero-América, onde os vencedores destes poderão competir diretamente no FIAP, acessando automaticamente a fase finalista.

Daniel Marcet, CEO da FIAP, convidou a indústria criativa a inscrever suas peças no festival.

“É uma alegria para nós iniciarmos o período de inscrições para o FIAP 2024. Convidamos todos os profissionais criativos a participarem deste 55º aniversário do festival que celebra e reconhece os melhores talentos da América Latina”, disse Marcet.

Nesta edição, a FIAP continua focada em suas quatro disciplinas pilares: Formatos, Inovação, Publicidade e Produção, com a inclusão inovadora de uma categoria especial dedicada à Inteligência Artificial em cada uma delas.

Os interessados ​​em registrar seu trabalho e obter mais informações no site oficial . Não perca a oportunidade de fazer parte desta celebração da criatividade ibero-americana!

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post FIAP abre inscrições para edição de 2024 appeared first on ADNEWS .