Renata Simões Dia das Mães: como ser autêntico ao representar as facetas da maternidade brasileira

Mães buscam autenticidade nos conteúdos visuais dos produtos que consomem e nas propagandas da televisão, redes sociais e até em mídias OOH. A maternidade brasileira é múltipla e, se reconhecer nos espaços midiáticos, faz parte da busca por mais representatividade no mercado. As pessoas que escolhem ser mães, solo ou com parceiro, também esperam que suas histórias sejam contadas, a partir de corpos e diferentes construções familiares.

Uma pesquisa feita pela agência Solo Propaganda em 2018 analisou os hábitos e preferências entre as gestantes. De acordo com o estudo, cerca de 83% das pessoas entrevistadas com filhos ou gestantes acreditam que campanhas publicitárias deveriam mostrar um retrato autêntico da realidade , com o protagonismo à mãe e toda a diversidade de suas vivências em pauta. Entre todos os setores, o de moda foi identificado como o que mais precisa de representação, seja nas propagandas ou nos produtos, para cerca de 44% das entrevistadas.

Da pressão pós‑parto à amamentação ou exercícios durante a gravidez, algumas marcas estão seguindo o exemplo com representações mais realistas da maternidade brasileira. Ainda assim, entre o mito de uma mãe perfeita e a culpa por reservar tempo para ter experiências fora deste universo, é importante ver uma variedade de histórias reais, que inspirem e ressoem entre as mulheres.

Uma das marcas mais sensíveis ao criar campanhas para datas marcantes, O Boticário retratou os diferentes sentimentos, angústias e desafios da maternidade real em seu filme “Dia das Mães: quem ama também precisa de amor “, lançada no ano passado pela AlmapBBDO. Ao retratar as experiências diversas da maternidade brasileira, a marca de beleza se aproximou e se identificou com as mães e suas trajetórias.

Segundo a pesquisa VisualGPS, realizada pela Getty Images & iStock, a pesar da pandemia ter pressionado as mulheres a fazerem ainda mais tarefas domésticas e ampliarem os cuidados com a família, ela também acrescentou outra camada à mudança do cenário visual ao redefinir as prioridades: 9 em cada 10 mulheres brasileiras agora pensam que é tão importante cuidar de si mesmas emocionalmente quanto fisicamente.

Além disso, 90% das mulheres em todo o mundo procuram celebrar as coisas boas da vida, seja a vida em família, o turismo, o autocuidado ou o trabalho. Afinal, nós, mães, também merecemos desfrutar de uma vida rica e alegre – e a publicidade precisa se lembrar disso.

O estudo da Getty Images & iStock ainda apontou que as mulheres, independentemente de serem ou não mães, são mais propensas a sofrer preconceitos em relação à forma, tipo ou tamanho do corpo, e esse sentimento é ainda mais forte entre as brasileiras mais jovens. Em um mundo onde nossa compreensão dos corpos pós‑parto é fortemente pressionada por transformações corporais antes/depois vistas nas redes sociais, filtros e procedimentos estéticos, a representação visual inclusiva tem o poder de ir na contramão desse problema.

Para empoderar e valorizar a história e a beleza dos mais diferentes tipos de mães, as marcas podem mostrar a realidade da vida pós‑parto a partir de diferentes tipos de corpo, com ou sem as marcas de todo esse processo. Ao mostrar as possibilidades, força e formato de corpos femininos, os anunciantes podem desafiar os estigmas sociais e aumentar a confiança das mulheres para se sentirem representadas na real maternidade brasileira.

O conteúdo visual também pode apostar em imagens que mostram recompensas emocionais positivas da gravidez e atividades pós‑parto, como conectar‑se com outras mães em diferentes experiências, ir em uma aula juntas ou ir ao parque. Isso aproxima essas mulheres das marcas e propõe um novo olhar.

Como a maternidade é uma jornada de vida, as marcas têm a oportunidade de ampliar as histórias deste período e incluir cenários que retratam mães de todas as idades, raças, habilidades, deficiências e tipos de corpos com o objetivo de retratar a beleza da maternidade para um público ainda mais amplo.

Para descobrir fotos e vídeos autênticos sobre a maternidade brasileira, acesse essa galeria da iStock .

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Dia das Mães: como ser autêntico ao representar as facetas da maternidade brasileira appeared first on ADNEWS .