Colaborativo feminino balança as estruturas da comunicação e lança rede social para mulheres do mercado

Sob o mote “Juntas Somos Mais Fortes”, o colaborativo feminino, ‘Misses at Work’ consolida cada vez mais a sua força no mercado de comunicação e estreia a primeira rede social feminina do segmento no mundo.

O Misses at Work , coletivo feminino que existe desde 2018, anunciou no dia 21 de março, mês das mulheres, o lançamento oficial de seu novo portal, a primeira rede social exclusivamente criada para mulheres profissionais do setor de comunicação e mídia. O anúncio foi feito durante um happy-hour para mais de 50 mulheres do mercado, que contou com a participação de Larissa Andrade, CEO da agência Maria São Paulo, e Paula Marsilli, Diretora Latam de Mídia e Audiências na Natura & Co, em um painel, conduzido por Daniela Mozer, Co-fundadora do Coletivo Misses at Work.

Uma Rede exclusiva para mulheres da comunicação e mídia

A rede social Misses at Work chega com o objetivo de trazer uma plataforma inovadora que visa fortalecer e melhorar as conexões entre mulheres do setor de comunicação e mídia. A plataforma oferece diversos recursos, como:

Filtros: para que as usuárias encontrem outras profissionais com interesses em comum.

Censo para ingresso: para garantir que a rede seja composta por mulheres qualificadas e engajadas.

Modelos de assinatura: para fomentar a escala dos projetos e oferecer benefícios exclusivos para as usuárias.

Fóruns temáticos: para que as usuárias possam discutir e compartilhar ideias sobre diversos assuntos relevantes para o setor.

Novo Misses@Jobs: iniciativa gratuita que oferece cerca de 50 a 70 vagas de emprego por dia e já publicou mais de 100 mil vagas desde seu lançamento.

“O maior objetivo da rede social Misses at Work é amplificar a missão de colaboração, sororidade e união feminina que já existe no coletivo”, nos contou Daniela Mozer, empreendedora na Content Lovers e cofundadora do coletivo. “Queremos garantir um ambiente seguro e privado para que as mulheres possam se conectar, compartilhar conhecimentos e experiências, e impulsionar seu networking e mesmo encontrar cumplicidade.”

A rede social foi desenvolvida por Kika Pontes, também cofundadora do Misses at Work e empreendedora na Demofactory. A plataforma conta com a inteligência artificial KaliMiss, também criada por Kika para uma série de conteúdo sobre web3.

“O lançamento da rede social Misses at Work é mais uma prova do potencial empreendedor e tecnológico feminino”, afirma Kika Pontes. “Estamos muito felizes em poder oferecer essa plataforma inovadora para as mulheres do setor de comunicação e mídia, e esperamos que ela contribua para fortalecer e proporcionar um ambiente mais acolhedor para todas nós.”

O evento contou com o apoio da Agência Maria São Paulo, Content Lovers, Demofactory, Equativ , Muito Prazer, Neo, NZN, Studio Club e do media partner Adnews.

O Misses at Work

O Misses at Work é um coletivo feminino que tem o objetivo de conectar, fortalecer e impulsionar a carreira de mulheres do setor de comunicação e mídia.O coletivo oferece diversos eventos, workshops, mentorias e outras iniciativas para promover a sororidade e o desenvolvimento profissional das mulheres.

Quer apoiar ou fazer parte do coletivo?

Para mais informações, acesse:

*Foto de capa: Cathy Birle

