Adnews Smart Fit patrocina Festival Olímpico Parque Time Brasil

Evento realizado no Parque Villa-Lobos terá atividades como transmissão ao vivo dos jogos, shows, gastronomia e clínicas esportivas.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) contará de 20 de julho até 11 de agosto com um espaço exclusivo dedicado aos Jogos Olímpicos Paris 2024, o Festival Olímpico Parque Time Brasil, no Parque Villa-Lobos em São Paulo. O projeto, desenvolvido pela agência de soluções integradas de live marketing Deponto e pela holding brasileira de entretenimento DC Set Group , proverá à cidade de São Paulo uma inédita ‘fanfest’ olímpica no Brasil. O local também será a primeira parada dos atletas brasileiros após voltarem de Paris. E um reforço importante se alia a esse time: a Smart Fit se apresenta hoje como mais novo patrocinador do projeto.

“O projeto do Parque Time Brasil é a maior iniciativa dentre toda a estratégia do COB desenhada para esse ciclo, no que diz respeito a conexão com os fãs e praticantes de esportes olímpicos. Pelo ineditismo, pela oportunidade de propiciar uma experiência única e completa para o nosso público-alvo escolhemos o melhor local entre todas as opções. Ter um dos nossos principais patrocinadores ativando em conjunto conosco atinge também um dos principais objetivos quando lançamos nosso programa de patrocínio, que é ter mais oportunidades de ativação para as marcas que nos apoiam no Movimento Olímpico”, afirma Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do Comite Olímpico do Brasil.

Simulando uma Vila Olímpica, o Parque Time Brasil tem como o objetivo conectar fãs, torcedores e praticantes de esportes num local dedicado aos esportes olímpicos durante o período dos Jogos Olímpicos. Serão 23 dias de programação, onde a organização espera receber cerca de 1,5 milhão de pessoas, com 12 horas diárias de atrações divididas nas oito clínicas esportivas, um palco para shows e atividades, além de outras ações como transmissão oficial das competições.

“Neste espaço inédito, vamos promover um encontro muito além do esporte, com músicas, estilos e danças que se conectarão. Por isso, a elaboração do projeto conta com uma curadoria cuidadosa, respeitando as peculiaridades de cada público, exaltando o esporte e a cultura. Celebraremos a união de experiências únicas, convidando a população a conhecer e praticar diferentes esportes por meio das atividades e ativações espalhadas por todo o Festival. Temos um projeto que transcende o período olímpico, valoriza o esporte como agente transformador e deixa um importante legado para toda a população.”, destaca Daniel Azevedo, sócio da Deponto Agência, organizadora do evento.

No cronograma de atividades, também estão previstos momentos especiais como a transmissão da Cerimônia de Abertura dos Jogos com programação dedicada, momentos de interação com atletas e personalidades esportivas dentro dos ambientes, e ativações de patrocinadores, como as aulas diárias da Smart Fit.

O head de marketing da Smart Fit Brasil, Guilherme Costa, comenta que o Parque Time Brasil é uma ampliação da experiência olímpica para estimular a propagação da atividade física na cidade. Segundo ele, a Smart Fit tem uma conexão direta com esportes e para eles é um orgulho ser a academia oficial do time Brasil.

“Estamos trabalhando intensamente para unir tudo o que os Jogos Olímpicos e o Time Brasil representam: um momento de união, de torcida, diverso. Todas essas características estão sendo contempladas no Parque, desde uma extensa programação voltada à importância da prática de esportes desde cedo, com as clínicas esportivas; shows com diferentes artistas representando o Brasil de norte a sul; e a celebração das diversas nações em apresentações que unirão cultura e gastronomia. E tudo num espaço aberto que é o Parque Villa-Lobos, que convida o público a celebrar em comunidade o espírito olímpico”, comenta Camila Bahia, head de esportes da DC Set Group, organizadora do evento.

No total, o evento explorará uma área de mais de 30 mil m2 do Parque Villa-Lobos, e estará distribuído em ações diversas:

Arena Time Brasil

A Arena Time Brasil é o espaço que concentra as atividades, como transmissão ao vivo dos jogos, mega shows, gastronomia com sabores brasileiros e internacionais e diversas ações. A Arena também será o palco dos atletas. Ao retornarem de Paris, este será o primeiro lugar a recebê-los, quando poderão conceder entrevistas no estúdio do Canal Olímpico do Brasil dedicado para transmissão, e ter contato com o público.

Clínicas Esportivas

Utilizando os equipamentos esportivos e quadras do parque, serão oito as clínicas esportivas assinadas pela elite do esporte brasileiro: Atletismo, Basquete (Janeth), Breaking, Futsal (Falcão), Judô (Flávio Canto), Skate (Sandro Dias), Tênis, e Vôlei (Serginho). As clínicas têm o intuito de fomentar a transformação de vidas por meio do esporte, e deixará ao parque e seus frequentadores espaços revitalizados e adequados às mais diversas práticas esportivas.

Festival Cultural das Nações

Um encontro de músicas, estilos e danças que se conectarão muito além do esporte. O festival contará com uma curadoria cuidadosa, respeitando as peculiaridades de cada povo, exaltando as culturas dos países com performances circenses, teatrais e musicais.

Palco Principal

Na área central da Arena Time Brasil será o espaço de mais atenção junto aos mega telões de transmissão dos jogos, onde momentos importantes serão celebrados. O palco ganha os shows aos finais de semana, com grandes artistas brasileiros.

Área de Encontro (Área VIP/ Talks&Meet&Greet)

Ação conhecida em inglês como Meet&Greet, o espaço será como uma área VIP, que receberá atletas e ex-atletas para atividades diversas, como palestras ou workshops gratuitos. No período noturno, o espaço será dedicado à área VIP dos shows. Em uma grande tenda multiuso, atletas e ex-atletas serão recebidos para atividades diversas, como palestras ou workshops gratuitos, em um grande encontro entre ídolos e seus fãs.

Serviço

Festival Olímpico Parque Time Brasil

Data: 20 de julho a 11 de agosto

Horário: Dias de Semana: 10h às 19h (fechado às segundas para manutenção)

Finais de Semana: 10h às 22

Excepcionalmente dias 10 e 11/08 das 08h às 22h

Local: Parque Villa-Lobos | Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros – São Paulo (SP)



