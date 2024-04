Adnews Lions e Estadão apresentam o primeiro MBA Criativo digital

Primeira turma do LIONS cMBA para promover educação em marketing criativo terá início em maio.

O Estadão , representante oficial do Lions no Brasil, anunciou o lançamento do primeiro MBA Criativo LIONS (LIONS cMBA). O novo programa digital foi projetado para educar criativos e profissionais de marketing e ajudá-los a entender o que é necessário para oferecer um padrão de marketing criativo vencedor do Leão que gera impacto. O LIONS cMBA receberá sua primeira turma inaugural em maio, e todos os graduados bem-sucedidos receberão certificação oficial da marca LIONS, reconhecida globalmente.

“O LIONS cMBA foi desenvolvido para atender a uma crescente necessidade global de demonstrar o poder da criatividade como motor de impacto nos negócios e na sociedade. Uma oportunidade de democratizar o acesso muito necessário ao aprendizado de classe mundial, o LIONS está posicionado de forma única para fornecer ao nosso público global um programa de aprendizado definitivo informado por mais de 70 anos de trabalho e insights vencedores do Leão”, disse o CEO do LIONS, Simon Cook.

A editora-chefe do LIONS, Jenni Middleton, declarou que o LIONS apoia os criativos a desenvolverem seus talentos, expertise e confiança por meio das Academias no Cannes Lions há décadas. Segundo ela, o LIONS cMBA traduz a magia dessas Academias presenciais para um formato online, reunindo as maiores lendas da indústria criativa e de marketing do mundo para compartilhar sua expertise com um público criativo global.

Gaelle Comte, SVP LIONS Intelligence, disse: “O programa incluirá acesso gratuito à Plataforma de Inteligência LIONS, The Work, e contará com sessões ao vivo com especialistas da indústria premiados. Cada turma também terá a oportunidade única de julgar trabalhos vencedores do Leão e selecionados como parte de uma experiência simulada de julgamento do Cannes Lions. O programa apresentará conteúdo exclusivo do LIONS, incluindo palestras selecionadas do palco do Cannes Lions e trabalhos vencedores do Leão que demonstram as técnicas que moldam ideias poderosas e impactantes.”

O LIONS cMBA também dará aos participantes o espaço e apoio para criar o briefing mais importante de suas carreiras, o Briefing Pessoal (ME Brief). O ME Brief os ajudará a estruturar seus objetivos de carreira e refletir sobre como usar o conteúdo do curso para ajudá-los a utilizar a criatividade para impulsionar o sucesso nos negócios. Após a conclusão do programa, os graduados receberão acreditação oficial da LIONS, mostrando que aprenderam com os melhores e podem aplicar esses aprendizados em seu trabalho.

O currículo do LIONS cMBA foi projetado e criado pelo LIONS, em colaboração com a indústria e a Escola de Comunicação Berghs. A escola internacional, sediada em Estocolmo, Suécia, tem 80 anos de experiência na criação, escrita e ensino de cursos no campo das comunicações e criatividade de marca.

A turma inaugural acontecerá de 20 de maio a 26 de julho de 2024 e você pode pré-registrar seu interesse no LIONS cMBA entrando em contato pelo e-mail ‘lionslearning@canneslions܂com’.

