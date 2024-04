Adnews Dove transforma “bug” de tela azul em alerta sobre cuidados com a pele

Em parceria com grafiteiras, Dove também restaura obras em São Paulo para promover o autocuidado e a diversidade.

Dove , marca líder no segmento de cuidado, com sua categoria de desodorante, lança campanha provocativa que integra tecnologia e criatividade para transmitir sua mensagem de reparação da pele após depilação, uma característica chave de seus produtos. A marca criou um “bug” em mais de 4,8 mil digital out of homes em São Paulo e Rio de Janeiro, como parte da divulgação. O “defeito” foi criado utilizando a linguagem universal do bug da tela azul, tanto com glitches quanto com outros códigos de falha, que coincide com a tonalidade de cor usada pela marca. O projeto, que instiga o consumidor, de maneira visual, sobre o impacto nas axilas após cada depilação, ao ter ⅓ da pele removida , foi criado pela agência DAVID , com apoio da agência de mídia Fluid, e tem como objetivo destacar a capacidade dos produtos de reparar pele perdida após cada depilação.

Para potencializar ainda mais a iniciativa, em uma ativação idealizada pela agência de comunicação Tastemakers em parceria com a agência DAVID, Dove se uniu com três das principais artistas mulheres do cenário do grafite brasileiro e que abordam a temática e potência feminina sem padrões e de maneira diversa em suas criações. Elas elencaram obras que já apresentavam sinais de desgaste por conta de fatores externos, localizadas nas regiões do Centro de São Paulo, Liberdade e Vila Madalena, para serem reparadas, assim como Dove desodorantes repara a pele das axilas, além de comissionar três novas artes para presentear a cidade, incentivando a atuação das mulheres no grafite e na arte.

“Estamos constantemente buscando maneiras criativas de nos conectarmos com nossos consumidores, então quisemos trazer, de forma diferente, o impacto que a depilação constante traz para as axilas e como Dove é a marca que pode te ajudar nessa reparação e cuidado”, destaca Vania Godoy, gerente de Dove na categoria de Desodorantes. Uma pesquisa realizada pela marca revelou que 85% de brasileiras depilam as axilas regularmente, sendo que a maioria raspa a região entre duas e três vezes por semana. “Poucos sabem que a pele não tem tempo suficiente para se recuperar considerando que o ciclo de regeneração é de 14 dias. Por isso, a marca, como especialista no autocuidado, viu a necessidade de reforçar aos consumidores que Dove desodorantes cuida da pele e repara os danos que a depilação causa”, explica a executiva.

A ativação, que gerou 210.1M de impacto, também se estendeu com uma estratégia de social media, que chamou atenção aos anúncios de maneira orgânica, além de envolver influenciadores na conversa, trabalhando em conjunto com figuras notórias nas redes sociais, como a apresentadora Tati Machado, a atriz Bárbara Reis e as influenciadoras Pequena Lo e Camilla de Lucas. Elas tiveram conteúdos de stories e feed com ⅓ a menos em seus perfis, gerando curiosidade e estranhamento nos seguidores.

Ficha técnica

Agência: DAVID

Campanha: Se raspou, vai de Dove.

Cliente: Dove

Produto: Dove desodorante

Partner & Global CCO: Pancho Cassis

Global COO: Sylvia Panico

Diretores de Criação Executivo:Marie Julie, Renata Leão, Fabrício Pretto e Rogério Chaves.

Diretores de Criação: Guiga Giacomo

Criação: João Cunico, Andressa Cruz e Maressa Carvalho

Atendimento: Tom Gil, Fernanda Feldmann e Mariana Barreiros.

Produção: Fernanda Peixoto, Mariana Marinho e Amanda Santos.

Arte Final: Silvio Figueira.

Revisão: Ava Silva

Planejamento: Carolina Silva, Tallita Alves e Sabrina Santos.

Innovation and Tech: Toni Ferreira

Social Media: Barbara Bueno, Marcelo Reis, Ully Correa, Luiza Moraes e Íris Leal.

Creators: Carol Caixeta

Global PR Director: Sandra Azedo

Produtora OOH: The End

Direção de Pós Produção: Helena Jardim e Mauro Moreira

Coordenação de Pós: Bruna de la Fuente

Gerente de Projeto: Lucas Marini e Diego Nascimento

Producer: Santiago Acosta Cis

Motion 2D: Igor Bineli e Mariana Silva Assis

Produtora de Imagem e Pós-Produção: Estúdio MOL

Direção: Galileo Giglio

Produtor Executivo: Galileo Giglio

Gerente de Projetos: Simone de Angelis

Coordenação de produção: Joaquim Carriço

Direção de Fotografia: Victor Pollini

Produção de Elenco: Talita Lima

Coordenação de Pós-Produção: Estúdio MOL

Pós-Produção 3D/Video Effects: Slayer VFX e Chestter

Agência de mídia: MediaBrands/Initiative

Diretora de Contas de mídia: Daniela Heredia

Diretor de mídia Jr.: Danilo Rezende

Gerente de mídia: Letícia Fina

Supervisor de mídia: Lucas Gimenez

Planejadora de mídia: Laura Hecht

Coordenadora de mídia: Letícia Manrubia

Agência de comunicação e marketing de influência: Tastemakers Brasil

VP da Tastemakers Brasil: Daniela Mello

Head de Criação e Conteúdo: Gustavo Ricci

Gerente de produção: Beatriz Ortega

Assistente de atendimento: Helena Nogueirol

Gerente de PR Press: Soraya Souza

Atendimento de PR Press: Giulia Ghigonetto

Gerente de PR People: Gabriela Salles

Coordenador de PR People: Vinicius Rabi

Cliente: Unilever

Diretora de Desenvolvimento de Marcas: Viviane Ramos

Gerente de Desenvolvimento de Marcas: Vania Godoy

Coordenador de marca: Laio Soares

Coordenadora de conteúdo: Savana Azolini

Gerente de mídia: Vivian Genachi

Coordenador de mídia: Felipe Almeida

Diretora de Digital, Mídia e Commerce: Ana Paula Duarte

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Dove transforma “bug” de tela azul em alerta sobre cuidados com a pele appeared first on ADNEWS .