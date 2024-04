Adnews Copa Energia estreia como patrocinadora do Comida di Buteco

Valorizando a culinária raiz e a tradição dos botecos, Copa Energia premia cinco botecos de SP, RJ e MG com gás.

A fim de promover o grande mercado dos bares e botecos, a Copa Energia, maior empresa da América Latina em engarrafamento, comercialização e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), anuncia patrocínio de suas marcas Copagaz e Liquigás ao Comida di Buteco, maior concurso anual de “butecos” do Brasil, que acontece entre os dias 5 de abril e 5 de maio e elegerá o melhor boteco do País.

Com esta parceria, a empresa premiará cinco vencedores desta edição com seis meses de abastecimento de gás, divididos por regionais. Serão três contemplados no estado do Rio de Janeiro (Capital, Baixada Fluminense e Niterói), um em São Paulo e um em Belo Horizonte, áreas que são pontos-chave para a expansão de nossas marcas. Além disso, 70 mil jogos americanos estampados com as marcas da empresa serão utilizados nos botecos participantes destas localidades.

“Resgatar as raízes da cultura brasileira é uma premissa do Comida di Buteco e está totalmente atrelada aos valores da nossa marca. Selecionamos as regiões estratégicas de SP, RJ e MG para premiar os botecos vencedores da ação e estamos muito animados com a nossa estreia nessa parceria”, afirma Emmanuelle Kalil, diretora de Marketing da Copa Energia.

Para concorrer ao prêmio, cada boteco criará um petisco para ser avaliado pelo público e pelo júri, que darão notas de 1 a 10 para quatro quesitos: petiscos, higiene, atendimento e temperatura da bebida. O peso do júri e do público é de 50% cada. Neste concurso, o chamado “cliente misterioso” também atua. Ele fará uma visita no local e colocará sua opinião secretamente.

O período de votação se inicia no dia 05 abril e vai até 5 de maio, em Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. Nas demais praças, a votação termina antes, no dia 28 de abril. Os votos físicos serão recolhidos e apurados por um Instituto de pesquisas independente. Os ganhadores serão revelados em uma cerimônia em São Paulo (SP), no dia 28 de maio, às 19h, no 033 Rooftop do shopping JK Iguatemi.

História do Concurso

O Comida di Buteco nasceu em 2000, em Minas Gerais, com o objetivo de resgatar os botecos autênticos e, ao longo do tempo, definiu que sua razão de ser é transformar vidas através da cozinha raiz, ou seja, ter o boteco como extensão de sua casa. Ao longo de 23 anos, desenvolveu um importante papel de fomento à cultura e à cozinha raiz.

Buteco, com “U”, é como os mineiros carinhosamente chamam seus bares. Significa acima de tudo simplicidade e autenticidade. Buteco sempre foi sinônimo de comida boa, ambiente democrático e descontração, e esse formato não mudou nada, de acordo com a organização.

Ao longo dos anos, o concurso chamou a atenção de outras regiões e foi conquistando espaço, atualmente, de 25 circuitos. A lista completa de participantes da edição 2024 pode ser conferida clicando aqui .

