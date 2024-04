Adnews Closeup comemora Dia do Beijo com Deborah Secco e surpresa para os fãs

Os fãs podem participar da campanha e disputar a chance de ganhar um beijo da atriz.

Closeup , marca de cuidados bucais da Unilever , acaba de anunciar a nova campanha “Chama no close” em celebração ao Dia do Beijo, comemorado em 13 de abril. Usando o gancho da data, a marca quer enaltecer mensagens de confiança e incentivar as pessoas a chegarem perto, mostrando que é possível se divertir e aproveitar com a segurança de que Closeup as prepara para os momentos mais importantes, até mesmo realizar o sonho de beijar aquela celebridade que é seu crush.

Na última quinta-feira, Deborah Secco publicou em sua conta do X ( Twitter ) que queria dar um beijo na boca. Imediatamente a internet foi à loucura e os fãs se perguntaram qual era a intenção do post. Mais tarde, descobriram que fazia parte da ativação de Closeup para a data.

A atriz irá avaliar, junto à marca, a capacidade dos fãs de conquistá-la com a cantada mais arrebatadora, escolhendo uma pessoa para celebrar esse dia icônico com um beijo. A ação conta com um bot que interage diretamente com os fãs, enviando áudios da atriz e conversando com o público. Para aproveitar a chance de participar desse momento icônico, os fãs podem acessar aqui a conversa para mandar sua cantada.

“Escolhemos o Dia do Beijo justamente pela relação simbólica que a ocasião do beijo tem com a marca. Queremos mostrar que Closeup nos acompanha em todas as horas, inclusive nos momentos especiais, garantindo a confiança e autoestima, sempre acompanhadas de muita refrescância para chegar perto. Dessa forma, o close é garantido”, explica Vitória Cordeiro, gerente de Marketing de Oral Care da Unilever Brasil.

Buscando atender aos pedidos dos fãs e celebrar esse momento especial, a campanha da Closeup tem o objetivo de proporcionar um momento inédito entre um fã e a crush global, realizando o tão esperado beijo. Com ações que vão do físico ao digital, a campanha conta com influenciadores participando da conversa entorno do Dia do Beijo, abordando situações em que nos sentimos nervosos perto dos nossos crushes e ressaltando a importância de termos uma aliada como a Closeup para dar segurança e autoestima nesses momentos. Após ser escolhida para participar do beijo, a pessoa com a melhor cantada terá a oportunidade de conhecer a crush bem de perto, e não só isso, mas também beijar Deborah Secco no Dia do Beijo. O público poderá acompanhar tudo nas redes sociais da marca e da atriz.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Closeup comemora Dia do Beijo com Deborah Secco e surpresa para os fãs appeared first on ADNEWS .