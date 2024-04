Adnews Bradesco e Visa promovem Torcida Premiada com Juju Teófilo e Claude Toisgros

Nova promoção dá a chance de clientes viverem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Para incentivar ainda mais o engajamento dos clientes com a promoção “Torcida Premiada”, o Bradesco convidou a atriz mirim Juju Teófilo e o Chef Claude Toisgros, para protagonizar um novo filme publicitário. Em um cenário familiar para os dois, a cozinha, a dupla interage sobre a pronúncia correta de palavras relacionadas à gastronomia francesa. Por meio de um bate-papo leve e descontraído, Claude assume o papel de professor, enquanto Juju se anima com o aprendizado planejando sua viagem para Paris, na França, fazendo alusão ao prêmio da promoção. Na produção, desenvolvida pela Aldeiah., os dois também destacam a dinâmica para os clientes concorrerem a 30 pacotes de viagem para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, na França, um oferecimento Visa.

Assista a campanha abaixo:

“O insight criativo para a campanha foi trazer nomes como Claude e Juju, que têm um amplo e positivo engajamento nas redes sociais, além de forte apelo com a narrativa: o chef por sua origem francesa e seu programa de culinária para crianças e a Juju já conhecida por outras parcerias de sucesso com o banco, que reforçam sua empolgação com viagens internacionais”, comenta José Mauricio Lilla, head de Comunicação do Bradesco.

Segundo o executivo, esta iniciativa reforça o posicionamento da marca e traz ainda mais visibilidade da promoção com foco em uma estratégia de marketing de experiência. Ele comenta que o Bradesco busca criar conexões emocionais entre o banco e os clientes, proporcionando vivências positivas por meio de inciativas como esta premiação.

“Nenhum evento esportivo é capaz de inspirar e unir o mundo como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Junto com o Bradesco, celebramos a união e a alegria proporcionadas pelo evento que conecta milhões de fãs em todo o mundo. Como marca e empresa, a Visa sempre se preocupou em impactar o mundo de forma positiva e transformadora e Paris 2024 nos permite contribuir ainda mais para o movimento de inovação, igualdade, diversidade e inclusão” conta Carla Mita, vice-presidente de Marketing da Visa do Brasil.

Além da veiculação do filme em TV aberta e fechada, a iniciativa se destaca também pela abordagem inovadora e interativa em mídias OOH e DOOHs. Com auxílio de IA, a comunicação foi criada a partir de frases escritas em francês, que relacionam cada área onde as peças foram alocadas com um cenário parisiense, como, por exemplo, “De l’Avenida Paulista aux Champs Elysées” (Da Avenida Paulista à Champs Elysées, em tradução livre).

Disponíveis em cidades como Osasco, São Paulo, Recife, Salvador e Porto Alegre, as peças contêm um call to action que direciona os clientes diretamente para o site da promoção.

Há ainda conteúdo paras as redes sociais com vídeos no Instagram (Stories e Reels) e TikTok, nos canais oficiais @bradesco, @c_toisgrois e @jujuteofilo.

Promoção Torcida Premiada

Por meio de uma parceria entre Bradesco e Visa, a promoção “Torcida Premiada” proporciona aos clientes Bradesco, next, Bradescard e Digio, pessoa física e jurídica, titular de cartão de crédito, débito ou múltiplo Visa, a chance de concorrer a 30 pacotes de viagem, oferecidos pela Visa, para vivenciar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, que acontece de 24 de julho a 11 de agosto e de 28 de agosto a 8 de setembro, respectivamente, na Cidade Luz – oferecimento da Visa.

A ação funciona de maneira simples e prática. Ao realizar o cadastro no site (banco.bradesco/torcida), o cliente elegível passa a participar da promoção e a cada compra a partir de R$ 30 com os cartões Bradesco Visa, ganha um número da sorte para concorrer aos prêmios. Ao todo, serão 30 pessoas contempladas, sendo 15 para os Jogos Olímpicos e mais 15 para os Jogos Paralímpicos e cada ganhador terá direito a levar um acompanhante.

A premiação contempla ainda hospedagem em um luxuoso hotel boutique no coração de Paris, entrada para três eventos, Paris Metro Card e Tourist Pass para circularem por Paris, além de um cartão pré-pago de 400 Euros para auxiliar a custear as despesas do dia a dia.

A promoção, que segue até 30 de abril, contará também com prêmios de R$ 400, totalizando 642 premiados durante todo o período da ação.

Ficha Técnica

Cliente: Bradesco

Campanha: Torcida Premiada

Título: Promoção Torcida Premiada Rumo a Paris

Agência: Aldeiah.

Aprovação do Cliente: Nathália Garcia, José Mauricio Lilla, Cristina Pereira Santos, Luiz Henrique Mazza Sevilha Belarmino, Bruna Alves de Souza

Produtora: Fantastica Filmes

Diretor: Christiano Metri

Direção de Fotografia: Bruno Zotto

Diretor de Arte: Mari Cavalcante

Assistente de Direção: Felipe Claudino

2ª Assistente de Direção: Leticia Dutra

Prod Executivo Criativa: Marlon Klug

Diretor de Produção: Thiago Freire

Supervisão de Produção: Karine Barros

Produção: Wagner Ramos

Assistente Produção: Karoline Miotti, Juliana Frutuoso e Marcela Kozinski

Coordenação de

Produção: Marina Rossignoli

Prod Executiva: Herminio Vinholi Jr

Executiva de Contas: Adriana Samara

Gerencia de Projetos: Ana Maria Sequinel

Montador: Emanuel Maciel e Christiano Metri

Coordenador de Pós: Maguilla e Renata Peterlini

Motion Graphics: Erich Gebenbauer

Color Grading: Psycho n’ Look

Prod. Audio: Ritmika Audio Arts

Direção Musical: Henrique Tanji

Mixagem e Finalização: Equipe Ritmika Audio Arts

Atendimento: Angelo Pende

Audiodescrição: VER COM PALAVRAS

Roteiro: Livia Motta

Narração: Andreia Paiva

Consultoria: Laercio Santana

Interpretação em Libras: Carlos di Oliveira

Edição e finalização: PH Soluções Audiovisual

