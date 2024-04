Adnews PUMA lança campanha global e apresenta uniformes de 17 federações para as Olimpíadas

A PUMA lança sua primeira campanha mundial em 10 anos nesta quarta-feira (10). ‘FOREVER܂FASTER. – See The Game Like We Do’ fortalece o posicionamento da empresa nos esportes de alta performance, reforçando a reputação da marca esportiva como a mais rápida do mundo. A campanha transmite a ligação única da PUMA com a velocidade e convida a todos, atletas profissionais e iniciantes, a sentirem o jogo como ela.

Em 2024, por meio da nova campanha global, a PUMA demonstra como a velocidade sempre esteve enraizada em seu DNA, com uma paixão incessante pela superação dos desafios e evolução constante. “FOREVER܂FASTER. – See The Game Like We Do” significa sentir o esporte e a cultura esportiva de maneira única, estando a frente da próxima jogada, agindo rapidamente de acordo com o instinto e definindo o ritmo. É sobre sentir o jogo de forma diferente, desafiando convenções e criando momentos que se perpetuam para sempre.

“Todos sonhamos em ter um superpoder e a velocidade é o da PUMA. A velocidade é o superpoder de como os melhores atletas mudam o jogo. Assim como os ícones mundiais, a exemplo de Mondo Duplantis, Karsten Warholm, Neymar Jr. ou Breanna Stewart, sabemos que a velocidade desbloqueia o desempenho atlético e a vitória. Por meio da nossa capacidade de dar vida à velocidade, a PUMA convida todos a ultrapassarem os seus próprios limites, a desbloquearem o seu melhor e a tornarem-se uma versão aprimorada de si mesmos, permitindo sentir o jogo como nós: FOREVER܂FASTER.”, afirma o CEO global da PUMA, Arne Freundt.

A campanha será comunicada em todos os canais como mídia sociais, TV, relações públicas, OOH e pontos de venda em todo o mundo. O filme de campanha conta com atletas de destaque como Antoine Griezmann, Breanna Stewart, Christian Pulisic, Felix Streng, Jack Grealish, Javier “Chicharito” Hernández, Karsten Warholm, Kai Havertz, Lamelo Ball, Luis Suarez, Memphis Depay, Mondo Duplantis, Neymar Jr., Sergio Aguero, Shericka Jackson, Yaroslava Mahuchikh, entre outros. Ainda este ano, a PUMA apresentará vídeos de marca dedicados e recursos criativos para a CONMEBOL Copa América, UEFA Euro 2024 e Jogos Olímpicos de Verão de 2024.

A PUMA foi fundada em 1948 por Rudolf Dassler, que teve a visão de criar calçados que tornassem atletas mais ágeis e rápidos, como um puma. Por mais de 75, a PUMA vem trabalhando com atletas, clubes e federações criando produtos inovadores que proporcionam excelência no esporte, levando a conquistas que viverão para sempre na memória do público em todo o mundo.

“Nossa nova campanha global é o maior investimento de marketing da PUMA de todos os tempos. É a primeira vez que a PUMA tem uma única mensagem durante o ano todo e em todas as categorias de performance, como futebol, corrida e basquete. A mensagem da marca é emocional e distinta para promover conexão com nossos consumidores”, finaliza o vice-presidente de Marca e Marketing da PUMA, Richard Teyssier.

PUMA apresenta uniformes para as Olimpíadas de Paris 2024

A PUMA apresentou 17 novos uniformes de federações que serão usados pelos atletas nos Jogos Olímpicos Paris 2024. A revelação faz parte de um ano histórico do esporte para a marca, e também em conjunto com o lançamento da campanha ‘FOREVER܂FASTER, See The Game Like We Do’.

Além do Brasil, os 17 uniformes englobam as delegações de Bahamas, Barbados, Botsuana, Ilhas Virgens Britânicas, Cuba, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Catar, Santa Lúcia, Suécia, Suíça, Trinidad e Tobago e Ucrânia. Após os jogos de Paris 2024, a marca dará as boas-vindas à Austrália e África do Sul, acrescentando alguns dos atletas mais rápidos do mundo em seu portfólio.

Com raízes na performance de elite, os novos uniformes foram projetados para evocar velocidade, com linhas de corte estrategicamente posicionadas para acentuar o físico dos atletas. Criados em tecido jacquard especialmente moldados para contornar ergonomicamente os músculos das costas, os uniformes reduzem o calor e favorecem a respirabilidade.

Apresentam ainda tecnologia de termorregulação que otimiza a temperatura corporal, permitindo máximo desempenho. A linha completa atende a vários tipos de corpos e será oferecida para atletas de provas de velocidade, distância, saltos e arremessos.

