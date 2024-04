Adnews Kwai promove primeira edição do ‘Prêmio Live Kwai’ para criadores de live no Brasil

O Kwai , app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, com mais de 60 milhões de usuários somente no Brasil, celebra em São Paulo, na próxima quarta-feira (17), os criadores de conteúdos especialistas em live (transmissões ao vivo). A primeira edição do evento ‘Prêmio Live Kwai’ indica mais de 50 streamers digitais e empresas parceiras divididas em dez categorias. A premiação ocorrerá na Audio SP, a partir das 19h, e será transmitida ao vivo pelo aplicativo a partir das 17h30, sob comando da comunicadora Yasmin Yassine e da humorista Gessica Ferreira.

Com intuito de homenagear e valorizar o segmento de lives, um dos núcleos mais destacados do aplicativo no país, o Kwai destina aos seus criadores de conteúdo, streamers, agências e patrocinadores um evento exclusivo. Pela primeira vez, profissionais como humoristas, músicos, dançarinos entre outros, que utilizam as lives para desenvolvimento técnico e econômico, serão reconhecidos pelo Kwai no Brasil. E o aplicativo representa um importante instrumento de trabalho e empreendedorismo para esses usuários.

“A primeira edição do ‘Prêmio Live Kwai’ reconhece justamente o trabalho desses nossos streamers, marcas e patrocinadores brasileiros. É uma forma de incentivar esses profissionais que utilizam as nossas ferramentas de transmissão ao vivo para compartilhar suas habilidades com a comunidade, fortalecendo ainda mais a cultura e a tecnologia no país. Temos muitos casos de pessoas que largaram seus empregos formais e começaram a monetizar com a realização dessas lives na plataforma”, comenta Claire Zeng, diretora de Livestreaming do Kwai Brasil.

Para Andressa Angélica, de 35 anos, a plataforma e seus seguidores incentivaram a produção de vídeos curtos.

“Comecei a produzir lives quando vi que poderia ser a chave que eu precisava para dar uma boa educação aos meus filhos e ter a oportunidade de sair do aluguel”, diz Andressa.

Já para o streamer Jean Marcos, 31 anos, a tecnologia e o engajamento, por meio das transmissões, possibilitaram uma geração de renda superior à de seu antigo trabalho, com carteira assinada.

“Quando percebi que a receita que eu conquistava em produção de vídeos e lives era maior que o da carteira de trabalho, eu decidir viver somente disso e não me arrependo. Hoje se tornou minha principal fonte de renda!”, relata Marcos.

Outra indicada, a enfermeira Pamella Oliveira, de 31 anos, destaca que o Kwai lhe possibilitou integrar-se socialmente com público em um período sensível.

“Conheci o aplicativo em 2020, quando a pandemia do Covid-19 estava em seu maior pico de transmissão e me vi isolada. Uma das poucas ferramentas para conexão com o público eram as lives, e foi assim que iniciei. Comecei mostrando maquiagens, e quando vi, já tinha um público grande de outros estados me acompanhando. Com isso fui me aperfeiçoando e transformei o que era um meio de comunicação em negócios e qualidade de vida”, afirma Pamella.

Categorias da premiação 2024

O evento será palco para mais de 150 convidados e contará ainda com performances dos criadores de conteúdo, Rony e Xandó, Hugo Alvarez, Andressa Cunha e Ray.

Nesta estreia da premiação brasileira, o Kwai apresenta dez categorias:

Melhor Streaming do Ano

Kwai Live Streaming do Ano

Estrela em ascensão

Estrela com Potencial do Kwai

Melhor Streaming de Música

Melhor Streaming de Conteúdo

Maior Patrocinador do ano

Maior Patrocinador do Kwai Live

Melhor Agência do Ano

Melhor Agência do Kwai Live



Serviço

1º Prêmio Live Kwai

Data: 17 de abril de 2024

Horário: 19h

Local: Audio SP | Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca – São Paulo (SP)

Transmissão ao vivo no link oficial

