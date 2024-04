Ana Beatriz Oliveira* Instagram testa ferramentas para combater a sextorsão na plataforma

O Instagram começará a testar novas ferramentas dentro de semanas para combater a “sextorsão”, uma forma de chantagem que envolve fotos íntimas enviadas online. As ferramentas incluem proteção contra nudez, que desfoca imagens nuas em mensagens diretas. Ele estará ativado por padrão para menores de 18 anos.

Existem diversas formas de chantagem. A mais comum é quando desconhecidos entram em contato com uma determinada pessoa (na maioria das vezes adolescentes e jovens) e alegam ter fotos íntimas da pessoa, ou até mesmo outras informações, impõe uma condição ou então ameaçam espalhar as supostas imagens para amigos e familiares da vítima. Algumas vezes, os golpistas não têm qualquer conteúdo comprometedor da vítima em mãos, mas utilizam mecanismos bastante convincentes para que ela realmente acredite no golpe.

Outra forma, é quando homens recebem fotos íntimas de supostas mulheres e começam a conversar, logo depois são ameaçados e acusados de estar conversando com meninas menores de idade, pedem dinheiro em troca de não denunciar. Mas, tudo não passa de um golpe, muitas vezes quem está por trás é um homem ou uma mulher adulta.

Uma versão pior do golpe também pode ocorrer, onde os golpistas mandam fotos íntimas e as vítimas são coagidas a mandar também. Dessa forma, os golpistas realmente conseguem um material para as ameaças.

Os criminosos lucram com a inocência das vítimas. Inclusive, já tiveram casos em que os hackers enviam mensagens afirmando que têm o vídeo de pessoas enquanto acessavam sites de conteúdo adulto e ameaçam compartilhá-lo com os seus amigos, caso não realizem o pagamento de determinada quantia.

Governos de todo o mundo alertaram para a crescente ameaça que a sextorção representa para os jovens e pop-ups que direcionam potenciais vítimas para apoio também serão testados pelo Instagram.

Nesta quarta-feira (10), dois homens nigerianos se confessaram culpados de extorquir sexualmente adolescentes e jovens nos EUA, incluindo um que suicidou-se. O crime também foi recentemente ligado ao suicídio de um adolescente na Austrália.

O sistema de proteção contra nudez do Instagram, revelado pela primeira vez em janeiro, usa a inteligência artificial, executada inteiramente no dispositivo do usuário para detectar imagens de nudez em mensagens diretas e dar aos usuários a opção de visualizá-las.

Segundo a plataforma, ele foi projetado não apenas para proteger as pessoas de verem nudez indesejada em seus DMs, mas também para protegê-las de golpistas que podem enviar imagens de nudez para induzir as pessoas a enviarem suas próprias imagens em troca. Mas, o Instagram enfatiza que o sistema é opcional para adultos.

Quando o sistema detecta o envio de imagens nuas, o usuário será direcionado para dicas de segurança, incluindo lembretes de que os destinatários podem capturar imagens ou encaminhar imagens sem o conhecimento do remetente.

A plataforma agora afirma que também implementará medidas que detectem sinais de que um usuário pode ser potencialmente um sextorcionista e dificultará a interação com outras pessoas, incluindo:

Envio de solicitações de mensagens de possíveis contas de sextorção diretamente para a pasta oculta.

Mostrar avisos incentivando as pessoas que já enviam mensagens para contas de potencial sextorsão a denunciar quaisquer ameaças de compartilhamento de suas imagens privadas.

Ocultar o botão “Mensagem” quando um adolescente visualiza uma possível conta de sextorsão, mesmo que já esteja conectado.

Para pessoas que podem ter interagido com uma conta removida por sextorção, o Instagram está testando mensagens pop-up que as direcionarão para aconselhamento e suporte especializado.

Como evitar e o que fazer no caso de uma sextorsão

Atualmente, a prevenção é a forma mais eficaz para evitar a propagação deste crime. É importante entender que qualquer coisa online pode tornar-se pública e mais importante ainda explicar isso às crianças adolescentes.

Usuários devem ficar em alerta para as armadilhas espalhadas pelos golpistas nas plataformas. Por exemplo, suspeite de desconhecidos que enviam convites de amizade para você sem nenhuma razão aparente. A partir de uma conversa, eles podem se exibir em uma vídeo-chamada e incentivar a fazer o mesmo. Então, esse vídeo pode capturado e o golpista ameaça compartilhá-lo.

Outro ponto, é evitar o compartilhamento de fotos e vídeos de conteúdos sexuais por meio de aplicativos de mensagens, principalmente com estranhos. Também é recomendável evitar manter esse tipo de conteúdo em seu dispositivo ou salvá-lo na nuvem, pois em caso de roubo do aparelho ou da senha de usuário do serviço, podem ser acessados por terceiros.

Caso for surpreendido por uma situação como essa, a primeira dica é que a pessoa entre em contato com as autoridades imediatamente e que não compartilhe nenhuma informação ou faça pagamentos.

