Ana Beatriz Oliveira* TikTok pretende lançar dois novos aplicativos: ‘Notes’ e ‘Lite’

Mesmo que o TikTok esteja lutando em várias frentes políticas, principalmente nos EUA, o aplicativo continua expandindo seus negócios com novos produtos. TikTok pretende lançar dois aplicativos, ‘Notes’ e ‘Lite’. O primeiro seria um aplicativo de compartilhamento de fotos, parecido com o Instagram. Já TikTok Lite, seria um app parecido com o tradicional, mas com uma diferença: os usuários ganham pontos por assistir a vídeos e realizar outras atividades no aplicativo.

O TechCrunch informou que alguns usuários viram notificações pop-up informando que dizia: “O TikTok Notes, um novo aplicativo para publicações de fotos, será lançado em breve! Suas postagens de fotos públicas existentes e futuras no TikTok serão exibidas no TikTok Notes”. A empresa diz que está trabalhando em um espaço dedicado para imagens e texto. Mas, afirma que ainda não finalizou o design do aplicativo ‘Notes’, e nem confirmou uma data de lançamento.

Esse é mais um exemplo de mídia social aproveitando das características umas das outras, como o Instagram que lançou ‘Reels’, uma ferramenta de vídeo semelhante ao TikTok, em 2020; quando o Instagram também copiou o Snapchat com seu recurso ‘Stories’, e também com o lançamento do Threads, que é parecido com o X (Twitter).

TikTok Lite

O segundo novo aplicativo do TikTok é mais inusitado. De acordo com o The Information, Lite já foi lançado na Espanha e na França.

Ao assistir os vídeos e realizar outras atividades, os usuários ganham pontos, que podem ser trocados por cartões-presente ou por moedas do TikTok, que podem ser usadas para dar gorjetas aos criadores.

Nos países em que já foi lançado, TikTok Lite é apenas para maiores de 18 anos, com um processo de verificação de idade na primeira vez que um usuário tenta reivindicar recompensas. Especialistas questionam se, caso esse sistema de recompensas se mostre popular, qual será o plano para incorporar esses recursos ao app principal do TikTok.

Outro ponto, é que já existe uma versão chamada’ TikTok Lite’, aplicativo idêntico ao TikTok, mas disponibilizado com um tamanho menor, ocupando menos espaço ao ser baixado. As atividades simples como assistir, arrastar e navegar por outros vídeos funcionam de forma igual. Porém, o novo Lite parece não ter nenhuma relação com a versão citada.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post TikTok pretende lançar dois novos aplicativos: ‘Notes’ e ‘Lite’ appeared first on ADNEWS .