Spotify lança ferramenta para usuários assistirem videoclipes no aplicativo

Surpreendendo a todos, o Spotify divulgou, nesta quarta-feira (10), um comunicado sobre sua nova ferramenta que permite que os usuários assistam videoclipes dentro do aplicativo.

Liberada exclusivamente para os assinantes do Spotify Premium do Reino Unido, Alemanha, Indonésia, Itália, Holanda, Quênia, Holanda, Colômbia, Polônia, Filipinas e Suécia, a nova função chegou ao Brasil e pode ser acessada ao selecionar a opção “mudar para vídeo” quando estiver escutando uma música no aplicativo.

Além de poder assistir aos videoclipes ou na vertical ou em tela cheia, ao girar o dispositivo móvel em modo paisagem, a plataforma também oferece a opção de assistir fora do aplicativo com a acessibilidade “ picture-in-picture ”, que cria uma segunda tela reduzida no dispositivo para transmitir o conteúdo, assim como nos steamings Netflix , Disney+ , MAX e outros. Para retornar ao modo padrão do Spotify, basta clicar na opção “mudar para áudio”.

“Quando foram lançados na década de 80, os videoclipes redefiniram a forma como os fãs se conectavam com artistas de todo o mundo, transformando as músicas favoritas em experiências visuais. Sabemos o quanto os videoclipes são amados pelos fãs. […] O novo recurso adiciona outra forma poderosa de aprimorar a conexão artista-fã”, compartilhou o Spotify em nota.

Apesar da nova ferramenta ter chegado de surpresa, ela já estava sendo provocada pelo próprio Spotify desde o início do ano passado, quando o aplicativo passou a permitir que os artistas fizessem uploads de vídeos com menos de 30 segundos, assim como o TikTok , para que eles pudessem expressar ideias sobre suas músicas.

Até o momento da publicação desta matéria, a plataforma disponibilizou os videoclipes somente de grandes artistas consagrados na indústria, como Michael Jackson, George Michael e Madonna, enquanto outros nomes populares ficaram de fora, como a banda Coldplay. Já no Brasil, a opção aparece para as músicas de alguns dos artistas mais populares da atualidade, como Anitta, Luísa Sonza e Ludmilla.

Além disso, ao assistir o clipe de um artista, a própria plataforma recomenda outros videoclipes para serem assistidos em seguida, assim como a aba de recomendados da Netflix e do YouTube .

E como fica o YouTube Music?

Falando sobre o YouTube, para quem utiliza outras plataformas de streaming de músicas, esta função não é uma novidade. Assim que o Spotify disponibilizou a ferramenta, as primeiras reações de alguns internautas foi comparar imediatamente com o YouTube Music, onde os usuários podem ouvir músicas e assistir aos videoclipes, inclusive no modo “picture-in-picture”, há mais tempo.

Acredita-se que essa melhoria no Spotify seja para, além de oferecer uma experiência completa aos usuários, rivalizar diretamente com o YouTube Music.

Por se tratar de uma novidade, ainda não foram emitidas informações sobre como o modo de vídeo está impactando na quantidade de usuários do aplicativo em relação ao YouTube, mas espera-se que essa mudança gere um impacto nos acessos ao YouTube, que está constantemente competindo com o Spotify no quesito funcionalidades. Como por exemplo a recém lançada retrospectiva, que exibe um compilado com as músicas que o usuário escutou ao longo do ano, seguindo um formato semelhante ao do anualmente aguardado Spotify Wrapped.

