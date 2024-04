Adnews McDonald’s monta espaço interativo inspirado no próprio restaurante em SP

O Méqui está nostálgico! Em comemoração a mais recente campanha do McLanche Feliz, em que pais e filhos se divertem simulando o preparo dos sanduíches e McFritas na cozinha mais famosa do mundo, o McDonald’s convida as famílias a explorarem ainda mais esse mundo indo brincar de Méqui em um espaço interativo exclusivo.

Montado na área externa do restaurante da Rua Henrique Schaumann, no bairro de Cerqueira César, em São Paulo, a ativação conta com um brinquedão com um escorregador para as crianças se divertirem e diversos espaços instagramáveis que reproduzem áreas de um McDonald’s retrô, como uma cozinha e a área de pedidos, para as famílias tirarem muitas fotos. E não acaba por aí: os visitantes poderão mergulhar no túnel do tempo em um minimuseu e conhecer alguns dos brinquedos antigos do McLanche Feliz.

A ativação é gratuita e estará aberta para visitação durante três finais de semana do mês de abril, das 11h às 20h.

Serviço

Brincando de Méqui

Data: 5 a 7 de abril, 12 a 14 de abril e 18 a 30 de abril

Horário: das 11h às 20h

Local: McDonald´s | Rua Henrique Schaumann, 80/124 – Cerqueira César – São Paulo (SP)

Ingressos: Gratuito

