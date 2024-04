Adnews Clientes e agências de publicidade participam de experiência imersiva no SBT

Uma das principais emissoras de TV brasileira abriu suas portas para receber anunciantes e representantes de empresas de publicidade para um evento especial, e o Adnews cobriu tudo para mostrar a vocês como foi. O Passa ou Repassa Experience, realizado no último dia 5 de abril pelo SBT Negócios, teve como objetivo proporcionar aos participantes uma experiência completa sobre como é participar do programa.

Os 120 participantes puderam brincar em dinâmicas já conhecidas pelo público, como a famosa “torta na cara”. O programa foi comandado pelo apresentador do Domingo Legal, Celso Portiolli, que esbanjou simpatia e interação com os convidados.

“Hoje vocês vão participar de tudo, vamos fazer exatamente como acontece nos programas aos domingos: brincar, se sujar e se divertir muito”, enfatizou o apresentador na ocasião.

Atualmente, o Passa ou Repassa é um quadro do Domingo Legal, programa que teve início em 1993 com a apresentação de Gugu Liberato, e há 15 anos é comandado por Portiolli.

“O Celso é hoje um dos apresentadores mais versáteis e completos da TV brasileira, ele tem a habilidade de informar, anunciar e brincar de forma muito natural. Nosso objetivo nesse encontro é mostrar como as marcas podem estar inseridas nesse contexto de forma dinâmica e animada, além da publicidade tradicional”, disse a head solutions do SBT Negócios, Mayra Hassano.

História e nostalgia

Com mais de 30 anos de exibição, o Domingo Legal faz parte da vida de muitas pessoas. Antes de iniciar o jogo, o evento exibiu um flashback dos melhores momentos do programa, com imagens de apresentações de grandes nomes da música e da arte que já passaram pelos palcos do SBT, como Shakira, Mamonas Assassinas, Ricky Martin e Jean Claude Van Damme, além de coberturas jornalísticas históricas e quadros inesquecíveis, como “Sentindo na pele” e “Construindo um sonho”.

“Escolhemos hoje o Passa ou Repassa para essa experiência pois sabemos que esse quadro faz parte da memória afetiva de muitas pessoas e com certeza vai continuar no ar por muitos e muitos anos”, destacou Júnior Gargalaca, diretor do Domingo Legal.

A ação não é a primeira iniciativa do tipo. O SBT já convidou anunciantes e agências do segmento para outras experiências, como o “Bake Off” e o “Programa Silvio Santos”. Segundo a diretora comercial da emissora, Luciana Valério, a vivência traz mais proximidade com as mídias parceiras, além de prospectar novos contatos.

“Nosso principal objetivo é oferecer aos nossos parceiros uma experiência singular na atmosfera do SBT e das nossas principais atrações, ao mesmo tempo em que proporcionamos uma tarde leve e descontraída para aqueles que desempenham um papel vital em nossos negócios”, finalizou Luciana.

Confira no vídeo abaixo um pouco mais desta experiência.

