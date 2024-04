Adnews Rappi lança ferramenta que permite criar lista de compras personalizada e comparar preços

O Rappi acaba de lançar uma nova funcionalidade no app , a “Lista de Compras”. O objetivo da ferramenta é facilitar a vida do usuário para não esquecer de nada na hora de fazer as compras pelo Rappi, além de outras vantagens essenciais.

Ao combinar práticas tradicionais (listas de compras físicas) com a eficiência do digital, a funcionalidade foca em otimizar o tempo do comprador, valorizar e poupar o seu dinheiro, tendo como grande diferencial uma tecnologia que permite a fácil comparação dos preços de itens entre as lojas presentes na plataforma.

Com a novidade, também será possível montar listas personalizadas que podem ser nomeadas de acordo com a necessidade do cliente, como, por exemplo, “Compras do Mês”, e salvá-las a fim de facilitar usos recorrentes. Desta forma, o usuário faz suas compras de forma mais rápida, com todos os os produtos que usualmente adquire.

Sem custo adicional, o mecanismo da feature funciona como um pedido comum e está disponível, inicialmente, nas verticais Supermercados, Farmácias, Bebidas e Express. Para utilizar a Lista de Compras, basta ter a versão atualizada do aplicativo Rappi instalada no smartphone .

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Rappi lança ferramenta que permite criar lista de compras personalizada e comparar preços appeared first on ADNEWS .