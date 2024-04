Enzo Souza* Heineken, BIS e atrações: o que está por vir na CCXP24

Depois do sucesso que foi a CCXP23 , chegou a vez de falar sobre a CCXP24. Os preparativos para a 11ª edição do maior evento de cultura pop da América Latina, que vai acontecer de 5 a 8 de dezembro, já estão a todo vapor e, para manter vocês por dentro de tudo o que vai acontecer no festival, separamos as principais informações que temos até o momento. Pegue seu sabre de luz, seus lançadores de teia ou sua manopla do infinito e vamos nessa!

Heineken será patrocinadora da CCXP24

Os nerds estão amadurecendo, assim como seus gostos. Durante muito tempo, acreditou-se que o público do entretenimento geek fosse majoritariamente infantil e infanto-juvenil. Porém, a pesquisa Geek Power 2023, realizada pela Omelete Company, revelou que a grande parte dos consumidores de conteúdo geek no Brasil está na faixa etária entre 22 e 39 anos.

Como resposta ao amadurecimento desse público, que acompanhou o crescimento da CCXP pelos últimos dez anos, o evento contará com o patrocínio de uma bebida alcoólica pela primeira vez. A escolhida para esse novo e grande passo foi a Heineken , que estará disponível em pontos de venda ao longo do evento e estampará todo o espaço do São Paulo Expo, local onde o evento será realizado.

O patrocínio oficial é uma evolução da parceria que já vem acontecendo há alguns anos, como quando teve ações de distribuição no evento ou quando passou a integrar a categoria de “Apoio” da CCXP. Na nova edição, além do patrocínio, a Heineken estará presente com ações de mídia ao longo do ano nos canais de cultura pop e jogos Omelete e The Enemy, respectivamente.

BIS e CCXP

A BIS e a CCXP vão continuar a relação construída no ano passado. A marca de wafer recheado da Mondelez será, pelo segundo ano consecutivo, a patrocinadora do Artists’ Valley by BIS. Também conhecido como o coração da CCXP, o local conta com a presença dos principais quadrinistas da atualidade.

Depois de fazer uma das ativações mais movimentadas da edição passada, a BIS está preparando algumas surpresas que serão reveladas nos próximos meses.

“A decisão da renovação de contrato vem de uma vontade de estarmos cada vez mais próximos da Geração Z, e o território de cultura pop é uma importante plataforma para nos conectarmos com esse público. Em 2023 estreamos no evento e foi um sucesso, a ideia é replicar isso esse ano, trazendo ainda mais surpresas, atrações e ações especiais para o público” explica Fabiola Menezes, diretora de marketing de chocolates da Mondelez Brasil.

Na CCXP23, quase 10 mil pessoas conferiram o estande BIS, onde elas puderam curtir um grande arcade, um trono instagramável e um palco onde aconteceram ações e dinâmicas com o público do evento.

“Faz todo sentido que uma das marcas mais amadas pelos brasileiros seja a patrocinadora da área melhor avaliada de toda a CCXP em pesquisa realizada com os visitantes do evento. Na CCXP24, a área continuará sendo o coração do evento, repleta de novidades e de atrações, e novamente em parceria com BIS.”, Ivan Costa, Cofundador da CCXP e curador do Artists’ Valley, cita a importância do patrocínio da marca para o festival.

CCXP24 abre venda de ingressos

Foi dada a largada hoje (9) para a venda do primeiro lote de ingressos da CCXP24. Além disso, o evento lançou sua mais nova credencial, chamada Epic Pass, uma repaginada do antigo Epic Experience.

A nova credencial, que está custando R$ 2.300 no primeiro lote, dá acesso às seguintes vantagens:

4 dias da CCXP + Spoiler Night com direito a 1 acompanhante;

Kit Epic Pass, com uma shoulder Bag exclusiva CCXP, um porta-pôster CCXP, um pôster oficial da CCXP24, uma garrafa retrátil e um pin exclusivo ;

O Epic Service, que garante Fila preferencial, banheiros, pontos de hidratação exclusivos e acesso ao pavilhão com 1h de antecedência da abertura geral;

10% de desconto em produtos da CCXP Store, sem limite de compras ou valor mínimo;

1 foto ou 1 autógrafo com um artista convidado da CCXP;

Acesso à pré-venda da CCXP25 para a compra de até 4 ingressos.

Outra novidade é que o valor de primeiro lote das credenciais de acesso diário e o pacote 4 Dias, que não permitem acesso aos eventos pagos dentro da CCXP, como fotos e autógrafos, mantiveram seus preços preservados, ou seja, continuam com o mesmo valor da edição passada. Confira os valores:

Quinta-feira

R$ 160,00 – Meia-entrada

R$ 210,00 – Social

R$ 320,00 – Inteira

R$ 160,00 – Meia-entrada R$ 210,00 – Social R$ 320,00 – Inteira Sexta-feira

R$ 180,00 – Meia-entrada

R$ 230,00 – Social

R$ 360,00 – Inteira

R$ 180,00 – Meia-entrada R$ 230,00 – Social R$ 360,00 – Inteira Sábado

R$ 240,00 – Meia-entrada

R$ 290,00 – Social

R$ 480,00 – Inteira

R$ 240,00 – Meia-entrada R$ 290,00 – Social R$ 480,00 – Inteira Domingo

R$ 240,00 – Meia-entrada

R$ 290,00 – Social

R$ 480,00 – Inteira

R$ 240,00 – Meia-entrada R$ 290,00 – Social R$ 480,00 – Inteira 4 dias

R$740,00 – Meia-entrada

R$890,00 – Social

R$ 1.480,00 – Inteira

R$740,00 – Meia-entrada R$890,00 – Social R$ 1.480,00 – Inteira Epic Pass

R$ 2.300,00

Dando continuidade ao que foi feito nos anos anteriores, a CCXP mantém a modalidade “Social” para os ingressos diários e 4 dias. Doando apenas R$ 10 (valor embutido no preço final), o público consegue uma redução de valor, que varia de 37% a 43%, em relação ao valor da credencial inteira. O valor arrecadado dos ingressos sociais será convertido em ações sociais pela ONG Amigos do Bem.

Na edição passada, as doações chegaram a aproximadamente R$ 500 mil. Vale destacar que as doações também podem ser realizadas de forma voluntária nas outras modalidades de ingresso durante o momento da compra.

Unlock

A conferência de negócios e bastidores do entretenimento do evento, o Unlock CCXP, também já está marcada e irá acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro.

Neste ano, o evento trará novidades e “upgrades”, como o novo pilar de conteúdos voltados para a transformação e inovação.

A credencial para o Unlock, que começará a ser vendida em julho, garante acesso aos 4 dias de evento, Spoiler Night e uma visita guiada à montagem do evento. Para mais informações, clique aqui.

Matt Smith e Giancarlo Esposito confirmados na CCXP24

O festival já está revelando os grandes nomes que farão a festa dos fãs de cultura pop em dezembro. A CCXP confirmou a presença de dois grandes astros das telonas e telinhas. São eles o ator e produtor britânico Matt Smith, conhecido por interpretar Daemon Targaryen em “A Casa do Dragão” e o 11º Doutor na série “Doctor Who”, e o ator e dublador norte-americano Giancarlo Esposito, aclamado pelos seus papéis como Gus Fring em “Breaking Bad” e Moff Gideon em “The Mandalorian”.

Smith estará nos palcos da CCXP durante os dias 5 e 6 de dezembro, enquanto Esposito vai alongar sua temporada no Brasil, marcando presença no evento do dia 6 ao dia 8 de dezembro. Ambos estarão presentes no Palco Thunder e no Palco Omelete para falarem sobre suas carreiras e o que está por vir.

“Os fãs brasileiros são conhecidos pela sua energia e paixão, estou ansioso para encontrar com o público da CCXP e nos divertimos muitos durante esses dias”, comentou Giancarlo Esposito.

(*Ufa) Anotou tudo? Guardem essas informações e fiquem ligados, pois o esquenta para a CCXP24 está só começando e o Adnews já está com as antenas preparadas para captar qualquer nova atualização sobre o maior evento nerd do Brasil.

Serviço

CCXP24

Data: 5 a 8 de dezembro de 2024

Horário: Unlock CCXP (03 e 04/12/2024): horário a definir

Spoiler Night (04/12/2024): das 18h às 21h

Quinta-feira (05/12/2024): das 12h às 21h

Sexta-feira (06/12/2024): das 12h às 21h

Sábado (07/12/2024): das 11h às 21h

Domingo (08/12/2024): das 11h às 20h

Local:São Paulo Expo | Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM – São Paulo (SP)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

