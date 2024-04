Adnews Brahma lança ‘Antena Brahmeira’ para acabar com o sofrimento dos fãs de futebol diante da TV

O apaixonado por futebol sofre diante da TV, mas a situação fica ainda mais crítica quando ouve o vizinho, que assiste à partida com segundos de vantagem, gritar gol antes dele. Frustrante? Demais! É por isso que Brahma , a marca das paixões nacionais, acaba de criar a ‘Antena Brahmeira’, que permite não só tomar a Brahma de um jeito ainda mais cremoso, como viver a emoção do futebol em tempo real, sem sofrer com atrasos na transmissão.

A ação é inspirada na situação real que até os fãs de futebol mais famosos encaram, como Fred, do Desimpedidos, e o Craque Neto, que foram presenteados com uma Antena Brahmeira, uma versão do equipamento que serve Brahma de forma ainda mais cremosa com um receptor de sinal de TV acoplado. Basta conectar ao televisor para receber a melhor transmissão possível!

Uma unidade do item super exclusivo será disponibilizada para os consumidores no aplicativo de bebidas Zé Delivery através do seu programa de recompensas, o Zé Compensa. A ação já começou e, para tentar levar a Antena Brahmeira para casa, é preciso ter o app instalado, estar cadastrado no Zé Compensa e ter 200 pontos acumulados para trocar pela novidade. Os usuários precisam ficar de olho no app , apenas uma unidade será disponibilizada e o produto não será comercializado.

“Brahma quis marcar esse gol de placa para os fãs da marca e de futebol propondo uma solução que permite ver o jogo no mesmo momento em que bebe uma cerveja gelada. É só colocar a lata de Brahma na brahmeira e deixar a tecnologia agir para deixá-la com aquele colarinho ainda mais cremoso que é pura Brahmosidade. E para não levar nenhum spoiler da partida, basta ativar a antena digital, tudo ao mesmo tempo, com praticidade”, explica Maurício Landi, diretor de Marketing de Brahma.

FICHA TÉCNICA

Título: Antena Cremosa

Agência: África

Anunciante: Brahma

CCO: Sergio Gordilho

Co-CCO: Nicholas Bergantin

Diretor Executivo de Criação: Bruno Oppido

Diretor de Criação: Henrique Martins e Raphael Santos

Criação: Giovanna Carvalho e Rafael Teixeira

COO: Heloísa Pupim

Atendimento: Rafael Marques, Vivianne Santos, Luisa Pires, Giulia Fernandes, Giovanna Antacli

VP Mídia: Pedro Eustachio

Mídia: Thiago Martinez, Victor Berto, Caroline Richa, Fabio Vanucci, Victoria Molina, Carolina Oliveira, Wenderson Gontijo

CSO: Ana Paula Kuroki

Planejamento: Pedro Fernandes, Mariana Crepaldi, Giovanni Cozer

Produção Agência: Rodrigo Ferrari, Tais Olhiara

Produtora de Imagem: Genko

Diretor: André Vidigal

Diretor de Fotografia: Bruno Tiezzi

Produção Executiva: Ana Tereza Fonseca

Line Producer:

Atendimento: Helena Haydee

1a AD: Giovanna Postiglione

1o Assistente de Câmera: Peterson Lomovtov

2o Assistente de Câmera: Paulo Vinícius da Silva

Diretor de Produção: Raiane Ferro

Produtora: Jessica de Angelo

Assistente de Prod: Marcelo Ferraz

Diretor de Arte: Caroline Goes

Figurinista: Caroline Goes

Produtor de Locação: Jeff Fleck

Maquiagem: Giovana Galizia

Making Off:

Making Off: Fotos:

Pós Produção: Mosaico

Montador: Akira Guilherme, Lucas Valente, Felipe Minicucci

Finalização: Ale Compos Jairo Santos

Atendimento: Gregory Conte

Coordenação: Patricia Rodrigues

Supervisão: Yago Rodrigues

Color: Guilherme Vilas

VFX: Edu Silva, Gustavo Minicucci, Vivien Harris, Luis Claudio

Produtora de Som: Satelite Audio

Direção Musical: Roberto Coelho, Kito Siqueira e Hurso Ambrifi

Atendimento: Fernanda Costa, Renata Schincariol, Daniel Chasin e Karen Nakamura

Produção Musical: Roberto Coelho, Hurso Ambrifi, Charly Coombes, Thiago Colli, Koitty , Alexandre Avicena, Pedro Pelotas e Nando Diniz

Finalização: Carla Cornea, Vithor Moraes, Arthur Dossa, Andre Giannini e Esteban Romero

Coordenação de Produção: Camila Guedes, Letícia Oliveira, Bea Vieira e Mariana Tardelli

Gerente Produção Audiovisual AMBEV: Fernanda Leite

Produção AMBEV: MODO INTEGRADO

Produtores Executivos: Gabi Froemming e Filipe Atihe

Produtor Líder: Bruno Arneiro

Produtor Senior: Carol Araújo

Ambev: Daniel Wakswaser, Maurício Landi, Guilherme Almeida, Fernanda Zettler e Cecilia Scartezzini

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Brahma lança ‘Antena Brahmeira’ para acabar com o sofrimento dos fãs de futebol diante da TV appeared first on ADNEWS .