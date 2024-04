Adnews ‘Sabadou com Virginia’ estreia com sucesso e alcança 2° lugar de audiência

Virginia Fonseca estreou em horário nobre do SBT na noite do último sábado (6), em pleno dia do seu aniversário. Com muita irreverência, bom humor e a pegada popular clássica da televisão brasileira, o programa de estreia do ‘Sabadou com Virginia’ reuniu a família da apresentadora, incluindo o marido Zé Felipe, o sogro Leonardo e a sogra Poliana Rocha.

No time de apresentadores ao lado da empresária, o influenciador Lucas Guedes, melhor amigo de Virginia, comandou o ‘Biscoito ou Bolacha’, em que a plateia e convidados reagem a um show de talentos’ de pessoas anônimas. Margareth Serrão, mãe de Virginia, deixou o clima mais divertido com o quadro ‘Maga Margara’, dando conselhos para participantes.

Entre perguntas indiscretas, piadas sem medidas, revelações íntimas, bebida de drinks exóticos e muitas risadas, o ‘Sabadou com Virginia ‘ fez sucesso não só nas redes sociais, onde já se esperava grande repercussão, mas também nas métricas de audiência.

Sucesso de audiência

Projetado para concorrer diretamente com o ‘Altas Horas’, programa apresentado por Serginho Groisman, o ‘Sabadou com Virginia’ não chegou lá, mas levou o SBT à vice-liderança isolada na faixa das 23h.

De acordo com perfis especializados em tempo real no X, antigo Twitter, o programa chegou a bater 5.1 pontos de audiência. No mesmo horário, o ‘Altas Horas’, da TV Globo, marcou 14.7 pontos e o ‘Super Tela’, da Record TV, chegou a 2.6. Os números, impressionantes para a faixa de horário do SBT, mostram um futuro promissor para a influenciadora na TV.

Além disso, há rumores de que Virginia poderia substituir Eliana na emissora.

Nas redes sociais, o programa também marcou muito sucesso, especialmente no X, onde ocupou o segundo lugar dos trending topics. Em seus comentários, internautas dividiram opiniões, mas com a maioria elogiando muito o desempenho da influenciadora e o desenvolvimento dos quadros.

*Com informações de Purepeople/ Foto de capa: Divulgação/ SBT

