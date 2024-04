Enzo Souza* Crise no X? Selo azul, Elon Musk e Alexandre de Moraes viram tema da semana na rede social

O Twitter , ou X, está dando o selo de verificação azul para os usuários mais influentes após uma mudança nas políticas da plataforma. Agora, o perfil que tiver mais de 2,5 mil seguidores que assinam o serviço X Premium receberá gratuitamente o recurso, anteriormente disponível somente para os assinantes.

Junto do selo de verificação, o usuário verá uma quantidade reduzida de anúncios no feed. Essa é mais uma das muitas mudanças que o bilionário Elon Musk realizou na rede social após comprar ela.

O selo de verificação, que anteriormente se tratava de um recurso dado pela plataforma para distinguir uma pessoa pública dos demais e conferia maior credibilidade ao perfil, da mesma forma que acontece nas demais redes sociais, se tornou um mero artifício pago após a aquisição de Musk.

Porém, de acordo com alguns relatos recentes de pessoas que receberam os recursos da plataforma, ele está sendo distribuído de forma gratuita para aqueles que forem membros influentes da comunidade. Agora, pessoas com mais de 5 mil seguidores estão recebendo o Premium+ gratuitamente.

Aparentemente, esse movimento do bilionário, anunciado no fim do mês passado, foi uma tentativa de reverter o que havia feito quando assumiu o controle da rede social. Na época, Musk criticou a forma que os selos eram utilizados, descrevendo como uma divisão entre “senhores e camponeses”, passou a cobrar pela verificação e removeu ela de contas não assinantes. A decisão gerou reações adversas, tendo em vista que, durante muito tempo, a comunidade enxergou o selo como uma forma de destacar e dar credibilidade à fala de personalidades como artistas, jornalistas, políticos, instituições e outros.

Atualmente, a decisão de conceder o selo para qualquer pessoa que atingir as metas citadas anteriormente também não foi recebida da melhor forma pela comunidade, principalmente por aqueles que não desejam o selo de verificação, como a jornalista Marcy Wheeler e a a escritora Lauren Goode.

Shit. I’ve been forcibly bluechecked. How do I opt out? — emptywheel (@emptywheel) April 3, 2024

Em tradução livre: Merda. Eu fui verificada à força. Como eu opto por não participar?

My blue check is back and I just want to make clear I am not paying El*n M*sk for this thanks very much — Lauren Goode (@LaurenGoode) April 3, 2024

Do inglês: Meu selo azul está de volta e eu só quero deixar claro que não estou pagando El*n M*sk por isso, muito obrigado

Resta aguardar se mais mudanças serão realizadas pelo dono da rede social quanto ao selo de verificação, na tentativa de fazer com que mais pessoas assinem o serviço pago do X para obter mais benefícios dentro da plataforma.

M&M ou MxM? Musk e Moraes divergem na forma que o X deve atuar no Brasil

Após uma série de provocações vindas por parte de Musk, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, abriu um inquérito contra o bilionário a fim de investigar possíveis crimes de obstrução de justiça incluiu o nome do dono do Twitter no inquérito que apura as milícias digitais que atuam contra a democracia do Brasil.

Why are you demanding so much censorship in Brazil? — Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024

“Por que você está exigindo tanta censura no Brasil?”, disse Elon Musk em resposta ao ministro em uma publicação onde Moraes parabenizou o novo ministro Ricardo Lewandowski.

A decisão veio após Musk alegar que não cumpriria as decisões de remover contas e postagens de determinados usuários, alegando que isso viola a legislação do Brasil. Em resposta, Moraes determinou que a plataforma obedecesse as ordens judiciais, caso contrário, pagará uma multa diária de R$ 100 mil por perfil.

O ministro observa as ações de Elon Musk como um pivô para a desinformação acerca do papel exercido pelo STF e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), alegando que ele instigou a desobediência e obstrução à Justiça em relação a organizações criminosas.

Ainda sobre a visão do ministro, ele classifica que o bilionário, devido ao seu poder econômico e sua conduta, representa uma ameaça à soberania do Brasil.

“A flagrante conduta de obstrução à Justiça brasileira, a incitação ao crime, a ameaça pública de desobediência as ordens judiciais e de futura ausência de cooperação da plataforma são fatos que desrespeitam a soberania do Brasil e reforçam à conexão da dolosa instrumentalização criminosa das atividades do ex-Twitter, atual ‘X’, com as práticas ilícitas investigadas pelos diversos inquéritos anteriormente citados, devendo ser objeto de investigação da Polícia Federal”, declarou o Ministro.

Ele ressaltou ser inaceitável um representante de uma grande plataforma como o X desconhecer a instrumentalização criminosa que está acontecendo por meio das milícias digitais, na divulgação, propagação, organização e ampliação de práticas ilícitas nas redes sociais, especialmente no atentado ao Estado Democrático de Direito e na tentativa de destruição do Supremo, Congresso Nacional e Palácio do Planalto, referenciando o atentado do dia 8 de janeiro de 2023.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Crise no X? Selo azul, Elon Musk e Alexandre de Moraes viram tema da semana na rede social appeared first on ADNEWS .