Campanha reforça a importância da vacinação com a presença de Zé Gotinha nas escolas

O clássico personagem Zé Gotinha volta às escolas para conscientizar crianças e adultos sobre a importância de tomar as vacinas em dia em uma campanha conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, que promove a vacinação dentro das escolas públicas de todo o Brasil. Com conceito ‘Em matéria de vacinação, o Brasil é 10’, a campanha do Movimento Nacional pela Vacinação foi criada pela agência DeBrito e produzida pela Malala Filmes.

Além de reforçar a importância de manter a caderneta de vacinação em dia com um personagem lúdico e convidativo, a campanha enaltece que é possível vacinar-se em qualquer escola pública do Brasil, não tendo necessidade de deslocar-se até um posto de saúde, facilitando, assim, a vida de milhões de brasileiros. Além do filme com veiculação em TV aberta em todas as regiões do Brasil, a comunicação investe também em spots de rádio para atingir famílias e escolas públicas rurais e peças para redes sociais como Instagram e Facebook.

“O grande desafio foi integrar o Zé Gotinha feito em computação gráfica com as cenas filmadas em uma escola real. Zé gotinha é um patrimônio do imaginário popular brasileiro, é uma responsabilidade grande trabalhar com ele, mas extremamente satisfatória para nós enquanto produtora participar da produção de um filme publicitário de utilidade pública que traz uma lição tão importante e necessária: de que vacinas salvam milhares de vidas”, conta Marta Rocha, CEO da Malala Filmes.

O filme principal foi filmado em Brasília, em uma escola que será inaugurada nos próximos meses, e envolveu uma equipe diversa no set, tendo mulheres em posições estratégicas como maquinário, elétrica, câmeras e em toda a coordenação da produção. A captação de imagens ocorreu ao longo de uma semana: foram 45 figurantes, dos quais 90% eram crianças de 5 a 7, 9 a 10, e 13 a 14 anos, além de cinco atores que interpretam os papéis de professores de ciências, geografia, história e português. A direção é de Fernando Sanches, com co-direção de Fernanda Carvalho.

