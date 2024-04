Adnews Burger King celebra 70 anos enfatizando a ‘Chama Acesa’ em nova campanha romântica

O Burger King chegou há 70 anos no mundo e, em sua nova campanha global, está evidenciando o diferencial mais primordial da marca: sabor de grelhado no fogo! A chama que se mantém acesa é o que traz o sabor de churrasco para seus sanduíches, destacando a marca das demais do ramo e mantém a tradição presente na rede desde 1954.

A campanha da agência Room 23 + Trans Company, começou a ser veiculada no Brasil, e tem a ideia criativa do romance entre diversos casais de idosos, mostrando que independente de quanto tempo estão juntos, o fogo entre eles continua queimando. Nas fotos da campanha, os idosos se encontram em situações românticas nos restaurantes do Burger King, nas quais a paixão é tão forte quanto no primeiro dia que se conheceram.

Em paralelo, a agência DAVID desenvolveu o conceito criativo de ‘Chama Acesa’ que revela o segredo do casal para manter a chama acesa após todos esses anos juntos: “é o fogo”, assim como o segredo do Burger King.

Os amantes de grelhado no fogo poderão aproveitar a promoção de 2 Whoppers por R$25,00 nos restaurantes participantes, sem dúvida os consumidores vão amar essa oferta de dar água na boca. A campanha elaborada pela DAVID e seus desdobramentos serão veiculados em TV, cinema, rádio, performance, display media, CRM, trade, mídia OOH, displays de loja e redes sociais.

