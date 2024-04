Adnews Yamaha lança nova campanha com hit dos Paralamas do Sucesso

Escolha do clássico “Vital e sua Moto” para a campanha reforça a conexão emocional entre música e motociclismo.

A Yamaha Motor do Brasil, pioneira na fabricação de motocicletas no país há mais de meio século, traz o hit Vital e sua Moto, o primeiro grande sucesso dos Paralamas do Sucesso, extraído do álbum Cinema Mudo (1983), em nova campanha publicitária.

Assinada pela agência FutureBrand São Paulo, o filme conta a história do personagem como um brasileiro que encontra uma nova dimensão de liberdade e autoexpressão ao se aventurar sobre sua motocicleta Yamaha. O videoclipe foi veiculado durante o intervalo do programa Altas Horas, que prestava homenagem aos 40 anos da banda carioca e está disponível em todos os canais da marca.

Para a fabricante japonesa, a nova campanha é uma oportunidade de colocar o posicionamento de forma criativa na rua, se conectando com os consumidores de forma genuína. Além do filme, o planejamento conta com ativações e ações que devem ocorrer nos meses de abril, maio e junho. Durante o lançamento, houve divulgações de personalidades como o cantor e ator Xamã, o influenciador digital Hugo Gloss, Lucas Silveira da Banda Fresno e perfis de cultura e entretenimento, como Omelete.

“Nós enxergamos o motociclismo como um meio para maximizar o potencial humano e levar pessoas a viverem seus sonhos. Seja uma viagem, um passeio, ou mesmo ganhar tempo no deslocamento para o trabalho ou para a faculdade. Com Yamaha é possível”, revela Helio Ninomiya, diretor executivo da Yamaha. “Para nós, Vital representa essa vontade de superação tão inerente aos brasileiros”, completa.

O conceito “Vá de moto, vá de Yamaha” materializa a nova estratégia da empresa, que busca conectar a marca com o estilo de vida de cada pessoa.

O insight foi validado a partir de pesquisa digital realizada pela FutureBrand São Paulo e o resultado foi incontestável em conectar a força da banda e da música ao universo das duas rodas.

A gerente de Brand e Marketing da Yamaha, Giovana do Vale, avalia que a música é um achado, um clássico do rock brasileiro que exprime o sentimento do que é ter uma moto. Segundo ela, a Yamaha percebeu que “Vital e sua Moto” é um hit que traz memória afetiva para quem conhece a música e tira um sorriso de quem ainda não conhecia.

Guilherme Lemos, diretor de Criação da FutureBrand São Paulo, conta sobre o processo criativo: “Quando pensamos na música, a grande preocupação foi ela já ter sido usada, porque para nós era uma conexão óbvia. Mas, para a nossa sorte, não. Então, a partir daí fomos em busca da melhor forma de contar essa história de 40 anos, trazendo para os dias atuais, mas sem perder a boa nostalgia que a música traz. Uma parte importante foi a construção do “novo Vital”, porque ele precisava ser um cara em que todo mundo se reconhece, mas com personalidade e carisma. E na parte da história, buscamos criar situações com um leve tom de humor, mas sem exagero. Juntando a música, personagem e a história, acreditamos que conseguimos passar a mensagem da Yamaha muito mais em forma de entretenimento, do que de um comercial. Do jeito que o brasileiro curte”.

Assista o vídeo da campanha abaixo:

