Fila inaugura House of Racer para atletas de todos os níveis em SP

A partir do dia 6 de abril, a Fila House of Racer abre suas portas para conectar atletas de todos os níveis com o que há de mais tecnológico e inovador no universo da corrida. A instalação de 144 metros quadrados da marca estará localizada em um dos parques mais icônicos de São Paulo, o Villa-Lobos.

O espaço será uma experiência imersiva para atletas de todos os níveis, que poderão participar de talks, treinos, experimentação e compra de produtos, além de conhecer lançamentos inéditos da marca com novas tecnologias para corredores amadores e de elite. Lá, será possível encontrar à venda e para testes, o Racer Carbon 2, o Racer T2 S, o KR6, o Float Flux e, direto do maior laboratório de biomecânica da América Latina para as ruas – as mais novas apostas da marca para dominar o mercado da corrida: FLOAT MAXXI 2 PRO e FLOAT MAXXI 2.

A marca também montou uma agenda completa de conteúdo no site, onde convidados irão falar sobre saúde, performance e contar suas histórias inspiradoras. E para engajar ainda mais as pessoas, FILA vai conectar aplicativos, assessorias e corredores em treinos gratuitos e públicos, que servirão de vitrine para os produtos de alta performance. Para a abertura oficial ao público, no dia 6 de abril, teremos a presença de peso dos atletas da marca: Laurindo Nunes, Vagner Noronha, Amanda Oliveira e Bruno Bem Levinho.

Para experimentar os produtos, a marca irá oferecer ao público uma experiência 4D de corrida sensorial e imersiva pelos cenários de grandes provas: Tóquio, Nova Iorque, Berlin e Maratona FILA. Os corredores também poderão testar os modelos e lançamentos mais tecnológicos ao ar livre. Basta se cadastrar presencialmente, retirar o modelo escolhido e testar. Gostou e vai comprar? É possível customizar sua paixão pela corrida personalizando seu calçado de running com nome, pace e quilômetros rodados no próprio local, em tempo real.

“Nossa comunidade de corrida é composta de praticantes de esportes de todos os níveis, do iniciante à elite. Para cada um deles, existe um produto FILA tecnológico e com design inovador que oferece alta performance em todos os momentos da corrida. E a marca está sempre reforçando seu legado e compromisso com a tecnologia, dando acesso aos principais produtos da mais complexa engenharia de desenvolvimento, mas também oferecendo uma experiência de marca completa, com conteúdo, atividades e loja, levando o nosso propósito de marca ao consumidor”, destaca Adriana Magalhães David, head de Branding e Marketing da FILA Brasil.

No parque, FILA também vai ter um tênis inflável gigante com QR Code para que os frequentadores possam acessar conteúdos exclusivos e retirar brindes. Para esta realização a FILA conta com a parceria de marcas renomadas, como Boali, Instituto Olimpo, Philips, Push Matcha, Dobro, Strava, Bold, Moving, Paçoquita, Bloovs e Kokua. O período completo da ativação vai de 6 de abril até 11 de maio.

